Выборы-2017: Ни суд, ни ЦИК не знают, как Текебаев будет сдавать экзамен по госязыку



Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамену по госязыку



ЦИК: Текебаев должен обратиться в суд, чтобы сдать экзамен по госязыку



Выборы-2017: Суд не отпустил Текебаева на экзамен по госязыку



Депутат Омурбек Текебаев.Представитель Текебаева Алмазбек Жолдошбеков получил ответ от Первомайского суда Бишкека, где рассматривают дело оппозиционера.Суд отказался обеспечивать явку оппозиционера на госэкзамен, сославшись на том, что это должен делать Центризбирком.«В полномочия судов организация и проведение выборов, а также обеспечение возможности участия кандидатов на тестировании не входят. Следовательно, суды не могут подменять собой деятельность Центральной избирательной комиссии», — ответил судья Айбек Эрнис уулу.Жолдошбеков повторно обратился в ЦИК, с просьбой решить проблему. Ранее Центризбирком заявил, что у них нет полномочий, чтобы доставить Текебаева на экзамен и посоветовал представителям оппозиционера обратиться в суд.«Мы считаем, что нет правового механизма сдачи теста именно для лиц находящихся под стражей. Нужно, чтобы его парламент прояснил, либо суд вынес определение и таким образом судебное решение является источником права. Нам выход за пределы права чреват», — сказал член ЦИКа Кайрат Осмоналиев в интервью Kloop.kg.Шесть сторонников оппозиционера 31 июля объявили голодовку с требованием допустить Текебаева к экзамену по госязыку. Дату теста назначили на 10 августа, но пока неясно сможет ли он сдать его.Если Текебаев не сдаст тест, то политика не зарегистрируют для участия в президентских выборах.Текебаев находится в СИЗО с февраля 2017 года. Политика обвиняют в коррупции и мошенничестве.По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и обещал ему взамен доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев один из главных критиков политики президента Атамбаева и референдума 2016 года.

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