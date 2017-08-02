Ботанический сад: Два гектара сухостоя сгорели из-за непотушенной сигареты



Власти хотят построить ветлабораторию на территории Ботсада. Экологи считают, что это опасно



По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар произошел возле Лаборатории плодовых растений.Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую бросили незаконно гуляющие по саду люди. Пожар тушили около часа, никто не пострадал.В Ботаническом саду сообщили Kloop.kg, что ущерб пока не подсчитан.«Из-за сухостоя загорелись живые зеленые сосны и экологическая тропа. А хвойные растения растут очень долго и их тяжело восстановить», — сказала представитель Ботсада.Работница Ботсада объяснил, что на территории много сухостоя, потому что часто перекрывают воду из-за ремонта дороги чуть выше сада.Кроме того, ранее был разрушен арык, по которому на территорию Ботсада поступала вода.«Поэтому справляемся сами, своими силами поливаем, иногда получаем разрешение брать воду из реки рядом. Но там не всегда есть вода», — сказала она.По ее словам, коллекция уцелела и все виды растений, которые затронул огонь, будут восстановлены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261463-news.html