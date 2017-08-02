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Кыргызский борец завоевал бронзу молодежного чемпионата мира


Кыргызстанец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе. В схватке за третье место турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, он одолел россиянина Аслана Минкаилова.

В ¼ финала Акбар Кенжебек уулу уступил спортсмену из Азербайджана Шахину Мухтарову — 0:10. Выиграв следующий поединок, азербайджанец сумел выйти в финал, а Кенжебек уулу получил шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

В первом раунде кыргызстанец без труда добился победы над канадцем Актаром Киераном Имраном — 10:0.

В схватке за бронзу Акбар Кенжебек уулу встретился с россиянином Асланом Минкаиловым. За десять секунд до конца непростого поединка, кыргызстанец сумел уложить соперника на лопатки и вырвать победу.




В финальной схватке золото турнира завоевал первый соперник Акабара Кенжебек уулу — Шахин Мухтаров, он одолел Карена Зурабяна из Армении.

Эта медаль пока единственная в копилке сборной Кыргызстана. Во второй соревновательный день в борьбу вступят еще три кыргызских борца — Алмаз Сманбеков (55 кг), Азиз Рыскелди уулу (66 кг) и Чынгызбек Паизов (84 кг).

Молодежный чемпионат Азии по борьбе проходит с 1 по 6 августа в городе Тампере (Финляндия). Затем, через две недели, в Париже стартует взрослый чемпионат мира по борьбе, где кыргызские спортсмены также поборются за медали.


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