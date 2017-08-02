Иранский альпинист погиб при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане

На пике Ленина в Ошской области скончался альпинист из Ирана. Это третий случай гибели альпинистов за последние две недели в горах Кыргызстана.
По информации ОВД Чон-Алайского района, альпинист скончался 24 июля на высоте 6600 метров из-за нехватки воздуха. Его тело обнаружили только 28 июля.
«У него поднялось давление. Началась горная болезнь (болезненное состояние человека после кислородного голодания). В итоге из-за нехватки воздуха он скончался. Тело спасатели привезли вчера, 1 августа», — сообщили в пресс-службе ОВД.
В МЧС и Минздраве сообщили, что им не поступала информация о смерти гражданина Ирана.
Это третий случай гибели альпиниста за последние две недели в горах Кыргызстана.
На пике Ленина 23 июля погиб российский скалолаз Юрий Курмачев. При восхождении ему также стало плохо, мужчина умер во время спуска.
Спустя 3 дня погиб альпинист из Турции Хакан Кошкун на пике Хан-Тенгри. Причина смерти — сердечный приступ.
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