Россия: Журналиста «Новой газеты» Али Феруза экстрадируют в Узбекистан



Россия отказала в политическом убежище журналисту «Новой газеты» из Узбекистана







Суд постановил экстрадировать журналиста в Узбекистан сразу после задержания полицией 1 августа.Кроме того, за нарушение миграционного законодательства Али Феруза оштрафовали в пять тысяч рублей.В полиции заявили, что Феруз работал в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность.Журналиста уже задерживали в марте 2017 года по запросу узбекских властей. Тогда его госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.Затем, в начале мая власти России отказались предоставить ему временное убежище на территории страны. Свое решение МВД обосновало тем, что не нашло для этого законных оснований.Тогда Феруз заявлял, что власти Узбекистана задержат его сразу после приезда в страну.«Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика — статьи “государственный переворот”, “попытка разрушения конституционного строя», — сказал журналист в интервью русской службе Би-би-си.Али Феруз приехал в Россию в 2011 году. Журналист уехал из Узбекистана из-за проблем с властями. По данным «Новой газеты», спецслужбы пытались его завербовать.По данным источника РИА Новости, на родине Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию «Ат-Такфир валь хиджра» в 2007 году.В 2012 году у Феруза украли паспорт и он не смог его восстановить, потому что ему бы пришлось вернуться в Узбекистан.В России Феруз начал сотрудничать с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International. Позже он стал писать для «Новой газеты».В редакции «Новой газеты» считают, что статьи Нурматова помогли организовать диалог между московскими властями и мигрантами.Его расследование помогло освободить из подвалов продуктового магазина на окраине Москвы граждан Кыргызстана, которых долгое время удерживали в рабстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261447-news.html