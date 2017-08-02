Россия: Суд постановил выдворить журналиста Феруза в Узбекистан



Россия отказала в политическом убежище журналисту «Новой газеты» из Узбекистана







Сразу после задержания журналиста 1 августа суд постановил, что нужно его выдворить в Узбекистан.Кроме того, за «нарушения миграционного законодательства» Али Феруза оштрафовали на пять тысяч рублей.В полиции заявили, что Феруз работал в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность.Феруз обжаловал решение суда. Как сообщает «Новая газета», сейчас он готовит полный перечень документов, чтобы получить российское гражданство.Журналиста уже задерживали в марте 2017 года по запросу узбекских властей. Тогда его госпитализировали из-за обострения хронического заболевания.Затем, в начале мая власти России отказались предоставить ему временное убежище на территории страны. Свое решение МВД обосновало тем, что не нашло для этого законных оснований.Тогда Феруз заявлял, что власти Узбекистана задержат его сразу после приезда в страну.«Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика — статьи “государственный переворот”, “попытка разрушения конституционного строя», — сказал журналист в интервью русской службе Би-би-си.Али Феруз приехал в Россию в 2011 году. Журналист уехал из Узбекистана из-за проблем с властями.По словам Феруза, в 2008 году спецслужбы пытались завербовать его, но он отказался. Тогда журналиста похитили и пытали два дня, угрожая убийством, а потом отпустили.В 2012 году у Феруза украли паспорт и он не смог его восстановить, потому что ему бы пришлось вернуться в Узбекистан.В России Феруз начал сотрудничать с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International. Позже он стал писать для «Новой газеты».В редакции «Новой газеты» считают, что статьи Феруза помогли организовать диалог между московскими властями и мигрантами.Его расследование помогло освободить из подвалов продуктового магазина на окраине Москвы граждан Кыргызстана, которых долгое время удерживали в рабстве.

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