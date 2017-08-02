Кыргызстанцы смогут исправить ПИН в своих паспортах (если в нем есть ошибка)



Если двое или более человек имеют одинаковые ПИН в паспортах;



Если гражданин меняет дату своего рождения;



Если регистрационная служба неправильно указала в ПИНе данные о поле или дате рождения человека.





Из-за паспортов с ошибкой 12 тысяч кыргызстанцев не смогут проголосовать



Два ИНН у чиновников — ошибка или коррупция?



Кыргызстанцы могут поменять свой ПИН в следующих случаях:Такой закон власти приняли после того, как Государственная регистрационная служба (ГРС) зафиксировала 12 тысяч человек, у которых есть ошибка в их идентификационных номерах. Их обнаружили во время выборов депутатов в парламент Кыргызстана в 2015 году.Новый закон поможет людям с ошибкой в их основном документе получить доступ к государственным и частным услугам, например, они смогут свободно выезжать за границу и голосовать на выборах.Самый резонансный случай с ошибкой в ПИНе произошел в 2016 году в Сокулуке. 16-летняя Айкумуш Алиева хотела получить общегражданский паспорт. Для его его получения девушку попросили принести полис социального страхования, в котором у Алиевой по вине госорганов была сделана ошибка.В итоге, паспорт девушке выдали с ошибкой, из-за чего он считался поддельным и недействительным. До этого момента Алиева не могла поменять ПИН, потому что это было запрещено законом.Как сообщает ГРС, еще шесть тысяч кыргызстанцев по ошибке госорганов имеют по два ПИНа. Среди них есть известные политики и бизнесмены — мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший премьер-министр Темир Сариев, глава штаба СДПК Фарид Ниязов, глава ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков и лидер фракции «Кыргызстан» Канат Исаев.ПИН — код из 14 цифр, который присваивается каждому гражданину Кыргызстана.[b][/b]

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