Узбекистан: На телевидении впервые раскритиковали политику экс-президента Каримова

Эра Ислама Каримова



«Настоящее время»: Узбекистан 2.0 — как страна изменилась после смерти Каримова



В информационно-аналитической передаче «Таҳлилнома», которую показали 30 июля на новом телеканале «Узбекистан 24», раскритиковали политику покойного президента страны Ислама Каримова.В передаче сказали, что ситуация в стране улучшилась только после того, как президентом стал Шавкат Мирзиеев, а Каримов занимался только тем, что «соревновался с соседними странами за статус лидера, доказывая свое превосходство».«Еще нужно смело сказать о том, что наличие четырех курсов иностранной валюты и такой позор, как “черный рынок” препятствовали развитию экономики. Но все эти проблемы потихоньку решаются благодаря реформам, начатым президентом [Шавкатом Мирзиёевым]», — сказал ведущий в передаче.Личность Каримова и его политика раньше никогда не критиковалась в СМИ. Официальные каналы даже спустя год не перестают его восхвалять. С приходом Мирзиеёва СМИ начали говорить на запретные темы, однако пока не затрагивали высшее руководство Узбекистана.Телеканал «Узбекистан 24» был создан по инициативе Мирзиеева. Запуск нового канала произошел 24 июля в день рождения президента.Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года после инсульта. Он возглавлял Узбекистан в течение 27 лет. В 1989 году он был первым секретарем Коммунистической партии Узбекской ССР. После развала Советского Союза стал первым президентом страны.Международные организации неоднократно обвиняли Каримова в пытках, нарушении прав человека, подавлении оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.В Узбекистане была запрещена деятельность правозащитной организации Human Rights Watch, а редакции Би-Би-Си пришлось покинуть страну на 12 лет.

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