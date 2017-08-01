Власти Кыргызстана будут выплачивать пособия на каждого ребенка с 2018 года

Фото: Рустем ИльясовПрезидент Алмазбек Атамбаев подписал закон об обязательных детских пособиях. Теперь государство будет выплачивать денежные пособия семьям кыргызстанцев на каждого ребенка до трех лет.
Парламентарии приняли этот закон еще 21 июля. Согласно документу, с 1 января 2018 года будут выплачиваться следующие пособия:
по случаю рождения ребенка;
ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;
ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;
ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;
ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;
ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;
пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют право на пенсию.
Пока неизвестна сумма пособий, правительство определит ее, учитывая прожиточный минимум и возможности бюджета.
Ранее инициаторы заявляли, что из госбюджета дополнительно нужно выделить 1,8 млрд сомов. Сейчас на пособия выделяется 6 млрд сомов, власти выплачивают малообеспеченным семьям по 800 сомов ежемесячно.
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