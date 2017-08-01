Власти Кыргызстана будут выплачивать пособия на каждого ребенка с 2018 года



по случаю рождения ребенка;



ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;



ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;



ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;



ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;



ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;



пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют право на пенсию.





Депутаты предлагают выплачивать пособия на каждого ребенка



Фото: Рустем ИльясовПарламентарии приняли этот закон еще 21 июля. Согласно документу, с 1 января 2018 года будут выплачиваться следующие пособия:Пока неизвестна сумма пособий, правительство определит ее, учитывая прожиточный минимум и возможности бюджета.Ранее инициаторы заявляли, что из госбюджета дополнительно нужно выделить 1,8 млрд сомов. Сейчас на пособия выделяется 6 млрд сомов, власти выплачивают малообеспеченным семьям по 800 сомов ежемесячно.

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