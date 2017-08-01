Таджикистан: Арестован мужчина, обвиняемый в доведении жены до самоубийства из-за спора о девственности



Таджикистан: Мужчину обвинили в доведении жены до самоубийства из-за спора о девственности



По информации радио «Озоди», Пирова взяли под стражу в конце прошлой недели.Он обвиняется в доведении до самоубийства своей жены Раджаби Хуршед и может получить срок от пяти до восьми лет лишения свободы.Судебное заседание по делу проходит при закрытых дверях — только мать погибшей может присутствовать в зале суда.Пиров и Хуршед поженились в мае 2017 года, до этого молодые люди были не знакомы. Девственность Хуршед была подтверждена медиками до свадьбы, однако Пиров усомнился в этом, и отвез свою жену на повторное обследование в Душанбе.Медики вновь подтвердили, что Хуршед девственница, но Пиров заявил, что врачи лгут ему. Мужчина также настаивал, чтобы супруга дала ему письменное разрешение взять вторую жену.После месяца споров и конфликтов Хуршед дала на это разрешение и также написала, что потеряла девственность до брака. После слов Пирова, что Хуршед должна вернуться к родителям, женщина выпила уксусную кислоту и скончалась.Зафар Пиров не признает себя виновным, однако чувствует «угрызения совести».«Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони, потраченные мною на свадьбу», — сказал он.По словам родственников Хуршед, перед смертью она рассказала, что «испытывала колоссальное давление» и «не могла это больше выносить».

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