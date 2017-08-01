Изданию «Заноза» пришлось сменить название на «Кактус» из-за решения суда

Онлайн-издание «Заноза» изменило свое название на «Кактус», потому что суд запретил им использовать товарный знак Zanoza.kg. Теперь сайт издания называется Kaktus.media.
Соучредитель издания «Заноза» Дина Маслова написала, что сменить название им пришлось из-за судебных разбирательств.
Маслова считает, что смена названия не повлияет на работу издания, потому что «сайт — это люди, а не вывеска».
«Сайт — это команда, которая хочет и умеет работать и не собирается сдаваться, потому что кому-то что-то там не понравилось, померещилось, привиделось и прочее», — написала она.
Редакция издания планирует изменить не только название, но и концепцию сайта. Журналисты собираются сделать упор на развлекательно-образовательном контенте и новостях.
Ранее суд запретил редакции использовать товарный знак Zanoza.kg. Права на название и логотип по решению суда перешли к владельцу издательского дома «Вечерний Бишкек» Александру Рябушкину.
Соучредитель сайта Нарын Айып назвал решение суда «массированной атакой на “Занозу” по всем фронтам».
Издание «Заноза» было основано в 2015 году командой бывших работников онлайн-редакции «Вечерний Бишкек».
Как утверждают журналисты издания, название и логотип не были откуда-то переняты или скопированы, а придуманы командой сайта.
Но в январе 2016 года — через четыре месяца после появления «Занозы» — владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин подал заявление в Кыргызпатент о регистрации товарного знака Zanoza.
Регистрацию утвердили только в сентябре. Споры из-за названия и логотипа начались осенью того же года.
Кроме того, «Заноза» уже проиграла по четырем искам, которые подала против издания Генпрокуратура в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В общей сложности издание и два его соучредителя должны выплатить президенту 24 млн сомов.
Атамбаев заявил на своей ежегодной летней пресс-конференции, что никогда не простит «Занозу».
«Иски против “Занозы” не отзову, потому что они “клеветники”. Мирного выхода из судебного разбирательства не вижу, потому что хочу “преподать урок”», — сказал он.
Слушания по пятому иску в защиту президента против издания пройдут 3 августа 2017 года.По теме:
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