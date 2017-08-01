Изданию «Заноза» пришлось сменить название на «Кактус» из-за решения суда



Изданию «Заноза» запретили использовать логотип и название



Атамбаев не видит мирного разрешения конфликта с изданием «Заноза»



Соучредитель издания «Заноза» Дина Маслова написала, что сменить название им пришлось из-за судебных разбирательств.Маслова считает, что смена названия не повлияет на работу издания, потому что «сайт — это люди, а не вывеска».«Сайт — это команда, которая хочет и умеет работать и не собирается сдаваться, потому что кому-то что-то там не понравилось, померещилось, привиделось и прочее», — написала она.Редакция издания планирует изменить не только название, но и концепцию сайта. Журналисты собираются сделать упор на развлекательно-образовательном контенте и новостях.Ранее суд запретил редакции использовать товарный знак Zanoza.kg. Права на название и логотип по решению суда перешли к владельцу издательского дома «Вечерний Бишкек» Александру Рябушкину.Соучредитель сайта Нарын Айып назвал решение суда «массированной атакой на “Занозу” по всем фронтам».Издание «Заноза» было основано в 2015 году командой бывших работников онлайн-редакции «Вечерний Бишкек».Как утверждают журналисты издания, название и логотип не были откуда-то переняты или скопированы, а придуманы командой сайта.Но в январе 2016 года — через четыре месяца после появления «Занозы» — владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин подал заявление в Кыргызпатент о регистрации товарного знака Zanoza.Регистрацию утвердили только в сентябре. Споры из-за названия и логотипа начались осенью того же года.Кроме того, «Заноза» уже проиграла по четырем искам, которые подала против издания Генпрокуратура в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. В общей сложности издание и два его соучредителя должны выплатить президенту 24 млн сомов.Атамбаев заявил на своей ежегодной летней пресс-конференции, что никогда не простит «Занозу».«Иски против “Занозы” не отзову, потому что они “клеветники”. Мирного выхода из судебного разбирательства не вижу, потому что хочу “преподать урок”», — сказал он.Слушания по пятому иску в защиту президента против издания пройдут 3 августа 2017 года.

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