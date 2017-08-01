«Өнүгүү-Прогресс» vs. «Мекеним Кыргызстан»: Шайлоонун ачык жана эркин өтүүсүн камсыз кылуу

Команды молодежных крыльев партий «Өнүгүү-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан» выступали друг против друга на дебатах «Демократия мууну». Тема игры: “Обеспечение открытых и свободных выборов” (“Шайлоонун ачык жана эркин өтүүсүн камсыз кылуу”).
ДЕБАТЫ ПРОВОДЯТСЯ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Во второй игре встретились команды молодежных крыльев партий «Өнүгүү-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан», которые предлагали свои законопроекты, направленные на обеспечение открытых и свободных выборов в Кыргызской Республике.
Команда «Өнүгүү-Прогресс» в своем законопроекте предложила организовать единую базу данных избирателей, которая в онлайн-режиме доступна всем участковым комиссиям, чтобы более точно отслеживать активность граждан и не допускать махинаций во время выборов.
Команда «Мекеним Кыргызстан», в свою очередь, предложила ввести систему бонусов и штрафов, которая действует следующим образом — Центральная избирательная комиссия через участковые комиссии дарит каждому пришедшему на голосование гражданину символические подарки, но если граждане неактивны, то штрафует их.
Мы предлагаем вам проголосовать за ту команду, выступление которой показалось убедительнее.
Для того, чтобы проголосовать, используйте свой телефон или отдельный компьютер, потому что наша система не позволяет голосовать нескольким людям с одного устройства — мы сделали это во избежание мошенничества при голосовании.
«Өнүгүү-Прогресс» или «Мекеним Кыргызстан»
«Мекеним Кыргызстан»
«Өнүгүү-Прогресс»
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