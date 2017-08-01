Хакеры украли и слили в интернет сценарий к седьмому сезону «Игры престолов»

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По информации издания Entertainment Weekly, были украдены сценарии к двум эпизодам седьмого сезона, а также информация о продолжении сериала. Всего у HBO было похищено более 1,5 терабайта данных, связанных с «Игрой престолов».Неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к уже отснятому материалу, HBO пока не комментирует эту информацию.В редакцию Entertainment Weekly пришло анонимное письмо в котором хакеры призывают скачивать и распространять всю украденную у телеканала информацию.«Привет всему человечеству. Происходит величайшая утечка информации за все время существования киберпространства. Вы — счастливчики, у которых есть возможность распространять ее. HBO рушится», — говорится в заявлении.Глава HBO Ричард Плеплер выпустил официальное заявление, в котором обратился к сотрудникам телеканала. Плеплер подтвердил, что расследованием занимаются не только сотрудники компании, но и представители спецслужб.«Как вы уже знаете, против компании была проведена хакерская атака. Очевидно, что любой взлом тревожен и неприятен для нас. Мы работаем круглые сутки совместно с приглашенными экспертами, чтобы разобраться с этим. К сожалению, это часть мира в котором мы сегодня живем. Я не сомневаюсь, что мы успешно справимся с этим», — говорится в заявлении главы HBO.Журналисты Entertainment Weekly также считают, что в руках хакеров мог оказаться сценарий к четвертому эпизоду седьмого сезона, который будет показан в эфире в воскресенье 6 августа.В среднем, каждую новую серию седьмого сезона в мире посмотрели 25 млн человек. Создатели уже заявили, что всего в сериале будет восемь сезонов.«Игру престолов» сняли по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера сериала состоялась в 2011 году. «Игра престолов» считается одним из самых успешных проектов HBO за всю историю.

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