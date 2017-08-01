Знания в подарок: Как выпускникам детских домов собирают деньги на высшее образование

«Билим белек» — «Знания в подарок»

Сиротам сложно поступать в вузы



Видео: Активисты запускают сайт по сбору средств на образование детдомовцев



Аскар закончил Токмокскую школу-интернат четыре года назад. Ему тогда было всего 15 лет. По законам Кыргызстана, каждый ребенок обязан получить девятилетнее образование — и для многих сирот это значит, что после девятого класса они должны покинуть детские дома.С Аскаром случилось то же самое — он остался без крыши над головой.Оказавшись на улице, Аскар встал перед необходимостью срочно искать место для проживания. Он хотел закончить 10 и 11 классы школы, но ему пришлось поступить в профлицей, потому что там давали комнату в общежитии.«Я не хотел быть поваром. Понимал, что эта профессия меня и брата не сможет обеспечить. Но в лицее давали комнату, а жить-то где-то нужно было, вот и пошел туда. Там таких как я много, зато два года можно жить спокойно», — говорит Аскар.Это выпускник детского дома Аскар, который мечтает стать программистом.Тем не менее, лицей — это не детдом, и подросток понимал, что ему нужно начинать зарабатывать деньги. Аскар успел поработать в разных местах — от общепита до строек, совмещая это с учебой в лицее и в вечерней школе.В лицее Аскар обучался на повара, но он понял, что с таким образованием ему далеко не пойти, и поэтому решил поступить в вуз. Он верил, что высшее образование позволит ему найти хорошую работу, которая поможет поддерживать младшего брата.«Мы пока не можем жить вместе с братом, но кроме друг друга у нас никого нет. Он еще пока в детдоме, а у меня нет постоянного жилья, поэтому не могу забрать его. Но, конечно, я хочу, чтобы он был со мной», — говорит Аскар.Он опасался, что его — выпускника профлицея с неполным средним образованием — могут не принять в вуз, поэтому он пошел в вечернюю школу, чтобы получить аттестат и сдать ОРТ.Согласно статистике Министерства образования, менее 10 процентов всех выпускников детских домов поступают в вузы — например, в 2016 году по квотам министерства образования в вузы поступили всего 36 выпускников.В вузе Аскар хотел изучать программирование, и эта мечта привела его в благотворительный фонд «Оазис», где он обучился кодингу. Ему там так понравилось, что он стал волонтером и начал помогать таким же сиротам как и он.Аскар — волонтер фонда «Оазис».Вместе с соцработниками фонда Аскар начал проводить спортивные мероприятия и тренинги по приспособлению к миру, где больше нет воспитателей.Такая психологическая поддержка важна для детдомовцев, которым с самого раннего возраста приходится решать серьезные, в первую очередь финансовые проблемы.О том, почему он и его брат остались без родителей, Аскар не рассказывает. Только грустно отводит взгляд, теребит курчавые волосы и усмехнувшись продолжает разговор: «Вот выучусь и стану программистом, буду получать хорошую зарплату, и мы не будем с братом ни в чем нуждаться…»Уверенность в том, что он сможет найти деньги на обучение, дали ему сотрудники «Оазис». Этот фонд разработал краудфандинговую платформу по сбору средств на обучение выпускников детских домов в местных вузах.Идея заключается в том, что любой желающий может пожертвовать деньги для помощи сиротам на сайте «Билим белек» (знания в подарок — перевод с кыргызского).«Что такое одноразовая помощь для детдомовца? Это когда привозят вкусную еду и вещи, — говорит сотрудница фонда Мария Колесникова. — А вот если вы дадите ребенку образование, он будет благодарить вас всю жизнь: это может в корне изменить его судьбу».Аскар стал одним из первых участников этого проекта.У Аскара получилось поступить в университет, но он продолжает искать деньги на оплату контракта.Спустя два года работы разнорабочим на стройках и кухнях Бишкека, после упорной учебы в вечерней школе Аскар сдал ОРТ и набрал 133 балла, что на 18 баллов выше среднего результата по стране.Такого показателя недостаточно для бесплатного обучения в вузе, и Аскар поступил в Кыргызский национальный университет (КНУ) на факультет программной инженерии.Годовой контракт в КНУ стоит 33 тысячи сомов — все еще слишком дорого для выпускника детского дома. В университете ему дали скидку, и первый год обучения Аскару обойдется в 17 тысяч сомов, из которых 5 тысяч уже заплатили из денег, собранных фондом. Этого хватило на первый семестр обучения.Все же, для Аскара поступление в КНУ — большое достижение.Он обещает, что продолжит работать, чтобы не полностью зависеть от помощи фонда. «Если [оставшихся 12 тысяч сомов] не соберется, [я хочу] самостоятельно оплатить оставшуюся часть контракта», — продолжает подросток.Мария Колесникова из «Оазиса» говорит, что выпускникам детдомов очень сложно получить высшее образование.«Когда дети выпускаются из детского дома, они заканчивают только 9 классов. А для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, нужно закончить еще два класса старшей школы. Это трудно, когда у тебя нет поддержки», — говорит она.Раньше возможность закончить 10 и 11 классы за один год на платной основе давал ИСИТО (Институт современных информационных технологий в образовании), но сейчас этой возможности нет, потому что институт закрылся.Ребята самостоятельно идут в школы с вечерним обучением, чтобы получить аттестат и возможность сдать ОРТ, который обязателен при поступлении в вузы страны.Если поступлений на «Билим белеке» будет много, как говорит Колесникова, обеспечить образованием можно будет не только одного детдомовца, но и большинство сирот из детских домов.«Лишь бы дети учились там, где хотят, и работали на своем месте. Мы хотим, чтобы и у них был шанс [получить качественное] образование», — говорит сотрудница фонда.Представитель фонда «Оазис» Мария Колесникова.По её словам, фонду советовали направлять деньги на подготовку выпускников детдомов к сдаче ОРТ и экзаменов в университетах, чтобы они попадали на бюджетные места.Но как считают сотрудники фонда, это менее эффективно, потому что детдомовцы получают школьное образование довольно низкого уровня. «Это немного утопичная идея, потому что другие дети учатся в школах, где уровень обучения выше», — говорит Колесникова.В Бишкеке есть частные подготовительные курсы, где школьников готовят к тестированию за деньги родителей, и детдомовцам сложно с ними конкурировать.Осознавая сложность обучения, «Оазис» обещает следить за успеваемостью сирот в вузах и всячески им помогать, если у них возникнут трудности. Колесникова подчеркивает, что собранные деньги никогда не попадают в руки самих детдомовцев.«Деньги не отдаются детям на руки, у нас есть один расчетный счет и номера детей. Когда средства поступают на счет, они распределяются на оплату обучения детей», — говорит сотрудница фонда.Выпускники детских домов на тренинге в фонде «Оазис».Сейчас в проекте участвуют семеро детей, которые ранее наблюдались в фонде. Из них пока только Аскар получает помощь. В их мотивации уверены как сотрудники фонда, так и соцработники.На счета других детей тоже поступают деньги, но их пока мало: этих средств не хватает на оплату их образования, и их судьба всё еще стоит под вопросом.

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