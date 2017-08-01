Танцор Атай Омурзаков поругался с «Аэрофлотом», обвинив их в «расизме». Что известно?

Обвинения в «расизме»

«Аэрофлот»: Проявлений расизма нет

Конфликт Омурзакова с «Аэрофлотом» начался 29 июля, когда кыргызский танцор опубликовал пост на своей странице в «Фэйсбуке» — в нём он написал, что возмущен поведением работников авиакомпании.Омурзаков со своим танцевальным коллективом «Адем» летел из Москвы в Бишкек. Сотрудники аэропорта по ошибке направили их на рейс до Тбилиси, из-за чего кыргызские танцоры опоздали на самолёт до Бишкека.В терминале Омурзаков попросил сотрудников авиакомпании разобраться в ситуации и восстановить билеты, но они, по его словам, «нахамили» ему и сказали, что не несут ответственности за инцидент.«Искренне надеялся на решение данной проблемы, но никто и слушать не хотел, что это их ошибка. Меня просто послали, сказав, что они не несут ответственности за данный инцидент и билет восстанавливать не будут», — написал танцор.Омурзаков обвинил компанию в «расизме», потому что, по его словам, сотрудники отказались с ними разговаривать после проверки их паспортов. Просьба танцора вызвать их управляющего тоже не повлияла на ситуацию.Однако, пишет Омурзаков, когда к сотрудникам аэропорта обратилась пассажирка «европейской национальности», ей восстановили билет и оплатили номер в отеле.«Но прямо перед нашим носом к ним подошла женщина европейской национальности, гражданка России, которая летела в Польшу и тоже не успела на самолет, так как задержалась на таможенном контроле. Ей тут же восстановили билет плюс оплатили номер в отеле и мило улыбались», — пишет танцор.Омурзаков считает, что конфликта можно было бы избежать, если бы кто-нибудь из руководства объяснил причину, по которой команде танцоров не смогли восстановить билеты.Днем позже Омурзаков опубликовал новый пост, в котором написал, что конфликт с «Аэрофлотом» исчерпан — по его словам, ему позвонили представители компании, извинились и пообещали разобраться в ситуации.«Спасибо, что оставили отзыв и обратили внимание на данную ситуацию, мы обязательно разберёмся и поработаем с персоналом и обещаем, что подобное не повторится», — процитировал Омурзаков сообщение от «Аэрофлота».Однако в своем ответе на фэйсбуке представители «Аэрофлота» опровергли «расизм» в отношении Омурзакова, но подтвердили санкции в отношении сотрудников.«К сотрудникам, нарушившим технологию работы, применены меры дисциплинарного взыскания. При этом никаких проявлений расизма в поведении работников не выявлено», — написала компания.

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