Бишкек: Власти вырубят более 90 деревьев для строительства дороги

Мэрия Бишкека снесет 92 дерева для строительства дороги по улице Малдыбаева (Набережная) на юге города. Также 93 аварийных дерева вырублены по улице Турусбекова в центре города. Городские власти обещают высадить 300 растений взамен вырубленных.
Главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Джолдубаева сказала в интервью Kloop.kg, что специалисты признали аварийными только 37 деревьев по улице Малдыбаева.
«Аварийные деревья все равно бы убрали, сейчас их уже снесли. Остальные будут убирать из-за реконструкции дороги», — сказала она.
Схема реконструкции дороги. По словам Джолдубаевой, строители отремонтируют дорогу, тротуары и систему ирригации.
«Местные жители заявили, что не против вырубки деревьев, на собрании в присутствии районного акима они попросили отремонтировать ирригационную систему», — сказала она.
На месте вырубленных деревьев «Зеленстрой» обещает высадить 150 новых саженцев берез, ив и кленов.
Также городские власти вырубили 93 дерева по улице Турусбекова. В «Зеленстрое» заявили, что это плановая вырубка деревьев из-за их аварийности, и она не связана с реконструкцией дорог близлежащих улиц.
Джолдубаева утверждает, что по Турусбекова также посадят 150 новых деревьев.
По ее словам, высаживать деревья можно только при температуре в 22 градуса тепла, поэтому в летние месяцы посадки не производятся.
Ранее власти города вырубили около 200 деревьев на двух улицах для реконструкции и расширения дорог. Вырубка сопровождалась протестами активистов, в числе которых были экологи и жители улиц. Милиция задержала 10 человек, суд вынес им предупреждения.
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Фото: Булат Сатаркулов.
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