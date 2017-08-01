Бишкек: Власти вырубят более 90 деревьев для строительства дороги



Бишкек: Деревья по улице Мамбетова вырубили, обещают посадить новые



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Главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Джолдубаева сказала в интервью Kloop.kg, что специалисты признали аварийными только 37 деревьев по улице Малдыбаева.«Аварийные деревья все равно бы убрали, сейчас их уже снесли. Остальные будут убирать из-за реконструкции дороги», — сказала она.Схема реконструкции дороги.По словам Джолдубаевой, строители отремонтируют дорогу, тротуары и систему ирригации.«Местные жители заявили, что не против вырубки деревьев, на собрании в присутствии районного акима они попросили отремонтировать ирригационную систему», — сказала она.На месте вырубленных деревьев «Зеленстрой» обещает высадить 150 новых саженцев берез, ив и кленов.Также городские власти вырубили 93 дерева по улице Турусбекова. В «Зеленстрое» заявили, что это плановая вырубка деревьев из-за их аварийности, и она не связана с реконструкцией дорог близлежащих улиц.Джолдубаева утверждает, что по Турусбекова также посадят 150 новых деревьев.По ее словам, высаживать деревья можно только при температуре в 22 градуса тепла, поэтому в летние месяцы посадки не производятся.Ранее власти города вырубили около 200 деревьев на двух улицах для реконструкции и расширения дорог. Вырубка сопровождалась протестами активистов, в числе которых были экологи и жители улиц. Милиция задержала 10 человек, суд вынес им предупреждения.

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