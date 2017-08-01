Бишкек: Митинги у зданий судов, Центризбиркома, и других ведомств запрещены до 20 октября

Первомайский районный суд Бишкека запретил митинги напротив зданий судов, Центризбиркома, Белого дома и министерств. Запрет вступает в силу с 1 августа и продлится до 20 октября.
Запрос на запрет митингов в суд отправило Министерство внутренних дел. Пока неизвестно, по каким основаниям вынесен запрет. МВД и Первомайский райсуд были недоступны для комментариев на момент выпуска материала.
До введения запрета перед Первомайским районным судом Бишкека митинговали сторонники двух оппозиционеров — Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.
Жители близлежащих домов ранее написали заявления с просьбой ввести запрет на митинги возле здания суда.
«Эти скопления людей приносят большие неудобства и дискомфорт другим людям, которые живут рядом. Собравшиеся граждане ведут себя агрессивно, говорят по громкоговорителю, шумят, сорят вокруг», — указывается в одном из заявлений.
По словам жителей, митингующие перекрывают дороги, что мешает попасть им домой. Кроме этого, жильцы обвиняют демонстрантов в том, что они справляют нужду в бойлерную одного из домов.
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Фото иллюстративное, Даниль Усманов.
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