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Выборы президента: ЦИК завершила прием документов, подали заявки 59 человек


Осенью 2015 года в Кыргызстане должны пройти вторые парламентские выборы после свержения бывшего президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года.Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на пост президента. Всего пожелали участвовать в выборах 59 человек.

Среди тех, кто подал свои заявки в ЦИК, только 11 человек выдвиженцы от партии, а остальные 48 — самовыдвиженцы.

В число выдвиженцев от партий входит действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которого выдвинула СДПК, Темир Сариева от «Ак Шумкара», Бакыт Торобаев от «Онугуу — Прогресс», два претендента от партии «Ата Журт» — Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев и другие.

Самовыдвиженцами на выборы пошли депутаты парламета Омурбек Бабанов, который возглавляет «Республику», оппозиционер и лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО по обвинению в коррупции.

Кроме того, заявки в качестве самовыдвиженцев на выборы подали правозащитница Рита Карасартова и основатель Американского университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева.

Помимо этого, самовыдвиженцами на выборпы пошли частные адвокаты, пенсионеры, главы общественных фондов, безработные и так далее. С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.

Теперь претенденты на пост президента до 1 сентября должны будут предоставить более 30 тысяч подписей от граждан, которые их поддерживают, выплатить миллион сомов в качестве залога и сдать экзамен по кыргызскому языку.

Если участник не выполнит все условия,то ЦИК не зарегистрирует его в качестве кандидата, он не сможет участвовать в выборах.

Президентские выборы пройдут 15 октября.



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