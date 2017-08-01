Выборы президента: ЦИК завершила прием документов, подали заявки 59 человек



ЦИК не увидел признаков агитации в поездках премьер-министра Жээнбекова по регионам



«Я не хочу становиться яблоком раздора»: Турсунбеков отказался выдвигаться на выборах президента







Бабанов не сойдет с президентской гонки ради поста премьер-министра



Осенью 2015 года в Кыргызстане должны пройти вторые парламентские выборы после свержения бывшего президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года.Среди тех, кто подал свои заявки в ЦИК, только 11 человек выдвиженцы от партии, а остальные 48 — самовыдвиженцы.В число выдвиженцев от партий входит действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которого выдвинула СДПК, Темир Сариева от «Ак Шумкара», Бакыт Торобаев от «Онугуу — Прогресс», два претендента от партии «Ата Журт» — Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев и другие.Самовыдвиженцами на выборы пошли депутаты парламета Омурбек Бабанов, который возглавляет «Республику», оппозиционер и лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО по обвинению в коррупции.Кроме того, заявки в качестве самовыдвиженцев на выборы подали правозащитница Рита Карасартова и основатель Американского университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева.Помимо этого, самовыдвиженцами на выборпы пошли частные адвокаты, пенсионеры, главы общественных фондов, безработные и так далее. С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.Теперь претенденты на пост президента до 1 сентября должны будут предоставить более 30 тысяч подписей от граждан, которые их поддерживают, выплатить миллион сомов в качестве залога и сдать экзамен по кыргызскому языку.Если участник не выполнит все условия,то ЦИК не зарегистрирует его в качестве кандидата, он не сможет участвовать в выборах.Президентские выборы пройдут 15 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261029-news.html