Иссык-Куль: Годовалая девочка погибла в аварии, еще три человека в больнице

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что 30 июля житель города Каракол за рулем «Хонды Фит» столкнулся с автомобилем «Ауди 100».По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.В аварии скончалась годовалая девочка, которая была в «Ауди». Ее 23-летняя мать и трехлетний брат госпитализированы.Также с травмами различной степени тяжести в больницу поступила дочь водителя «Хонды» 2013 года рождения.Милиция продолжает следствие.

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