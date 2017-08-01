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Иссык-Куль: Годовалая девочка погибла в аварии, еще три человека в больнице


В результате столкновения двух автомобилей на трассе Балыкчы — Каракол погибла годовалая девочка. Три человека попали в больницу, двое из них — дети.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что 30 июля житель города Каракол за рулем «Хонды Фит» столкнулся с автомобилем «Ауди 100».

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В аварии скончалась годовалая девочка, которая была в «Ауди». Ее 23-летняя мать и трехлетний брат госпитализированы.

Также с травмами различной степени тяжести в больницу поступила дочь водителя «Хонды» 2013 года рождения.

Милиция продолжает следствие.

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