СМИ: Малахов может покинуть «Первый канал»

РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что причиной ухода Малахова стал конфликт с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу», — цитирует РБК источник на «Первом канале».По данным РБК, Малахов с сентября этого года начнет работать на телеканале «Россия-1» и станет ведущим на ток-шоу «Прямой эфир».Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), в сеть которой входит канал «Россия-1», еще не подтвердила эту информацию.«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сказала пресс-служба корпорации изданию Russia Today.Сам Малахов пока никак не отреагировал на новость о его возможном уходе с «Первого канала».Андрей Малахов работает на «Первом канале» с 1992 года. Он начинал свою карьеру в качестве корреспондента.С 1996 по 2001 год он был ведущим передачи «Доброе Утро». В 2005 году на экраны вышел первый выпуск его авторского ток-шоу «Пусть говорят».

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