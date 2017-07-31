СМИ: Малахов может покинуть «Первый канал»

Издание РБК сообщило, что телеведущий Андрей Малахов, известный своей авторской передачей «Пусть говорят», покидает «Первый канал».
РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что причиной ухода Малахова стал конфликт с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».
«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу», — цитирует РБК источник на «Первом канале».
По данным РБК, Малахов с сентября этого года начнет работать на телеканале «Россия-1» и станет ведущим на ток-шоу «Прямой эфир».
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), в сеть которой входит канал «Россия-1», еще не подтвердила эту информацию.
«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сказала пресс-служба корпорации изданию Russia Today.
Сам Малахов пока никак не отреагировал на новость о его возможном уходе с «Первого канала».
Андрей Малахов работает на «Первом канале» с 1992 года. Он начинал свою карьеру в качестве корреспондента.
С 1996 по 2001 год он был ведущим передачи «Доброе Утро». В 2005 году на экраны вышел первый выпуск его авторского ток-шоу «Пусть говорят».
Фото: World Korupciya
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