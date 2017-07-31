Авторизация
 
  • 20:07 – Анастасия Костенко шокировала поклонников кадрами из новой фотосессии 
  • 20:07 – Перед отпуском чиновникам в НАО выдали двойную зарплату 
  • 20:07 – Путин утвердил закон против нелегального распространения sim-карт 
  • 20:07 – В Подмосковье пенсионер привязал подростков к столбу 


Темира Сариева оштрафовали за парковку на «пешеходном переходе»


Темира Сариева оштрафовали за парковку на «пешеходном переходе»

Милиция оштрафовала кандидата на пост президента Темира Сариева на 1000 сомов за парковку на «зебре» и вождение без ремня безопасности. Он оплатил штраф спустя пять дней после того, как его фотография распространилась в соцсетях.

Экс-премьер-министр Сариев написал, что он оплатил штраф в размере 1000 сомов на своей странице в «Фэйсбуке».

«Мне очень приятно видеть вашу активную гражданскую позицию. Что хотелось бы сказать: свобода слова — одна из главных ценностей для нашего народа. [… Закон един для всех», — сказал он.

Претендующий на пост главы государства Сариев 26 июля приехал на экзамен по кыргызскому языку для кандидатов в президенты и оставил свою машину на пешеходном переходе возле Кыргызского Национального университета.

Фотография автомобиля экс-премьера, оставленного им на «зебре», стала обсуждаемой в социальных сетях. Пользователи обвинили его в нарушении правил дорожного движения.



Кроме этого, на другом снимке они увидели, что Сариев управлял автомобилем без ремня безопасности.



После этого Управление патрульной милиции (УПМ) составило протокол и политика оштрафовали.

По теме:


  • Сына экс-мера Кулматова оштрафуют за скоростную езду на тонированной машине

  • Помощник прокурора задержан за попытку скрыться с места ДТП, в котором погиб человек

  • Водитель грузовика погиб после ДТП с машиной посольства России


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260730-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%