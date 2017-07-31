Темира Сариева оштрафовали за парковку на «пешеходном переходе»

Милиция оштрафовала кандидата на пост президента Темира Сариева на 1000 сомов за парковку на «зебре» и вождение без ремня безопасности. Он оплатил штраф спустя пять дней после того, как его фотография распространилась в соцсетях.
Экс-премьер-министр Сариев написал, что он оплатил штраф в размере 1000 сомов на своей странице в «Фэйсбуке».
«Мне очень приятно видеть вашу активную гражданскую позицию. Что хотелось бы сказать: свобода слова — одна из главных ценностей для нашего народа. [… Закон един для всех», — сказал он.
Претендующий на пост главы государства Сариев 26 июля приехал на экзамен по кыргызскому языку для кандидатов в президенты и оставил свою машину на пешеходном переходе возле Кыргызского Национального университета.
Фотография автомобиля экс-премьера, оставленного им на «зебре», стала обсуждаемой в социальных сетях. Пользователи обвинили его в нарушении правил дорожного движения.
Кроме этого, на другом снимке они увидели, что Сариев управлял автомобилем без ремня безопасности.
После этого Управление патрульной милиции (УПМ) составило протокол и политика оштрафовали.
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