ЦИК не увидел признаков агитации в поездках премьер-министра Жээнбекова по регионам



Выборы-2017: На премьер-министра Жээнбекова пожаловались в ЦИК



Может ли Жээнбеков оставаться премьер-министром и участвовать в выборах президента?



ЦИК: Похвала Атамбаева в адрес Жээнбекова не нарушает правил агитации



Руководитель рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб Алмаз Асанбаев заявил, что нет доказательств использования Жээнбековым админресурса для агитации в регионах страны.«Сейчас он выполняет свои функциональные обязанности. СМИ освещают лишь деятельность правительства. Призывов голосовать за него не было. Пока все действия совершаются в рамках закона», — сказал он в интервью «Азаттыку».По словам Асанбаева, Жээнбеков должен будет оставить пост премьер-министра после того, как его зарегистрируют в качестве кандидата в президенты.Депутаты парламента уже объявили, что соберутся 21 августа на внеочередную сессию для избрания нового главы кабинета министров.Ранее активисты общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество» подали жалобу в ЦИК.Гражданские активисты посчитали, что Жээнбеков «пользуется своими преимуществами» и выезжает в регионы для проведения агитации.Жээнбекова выдвинули кандидатом в президенты 15 июля на съезде партии СДПК.Его поддержали не только однопартийцы, но и действующий президент страны Алмазбек Атамбаев, который заявил, что это будет «хороший выбор для страны».Президентские выборы пройдут 15 октября. В Центризбирком уже поступили заявления более 50 человек, пожелавших участвовать в выборах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260708-news.html