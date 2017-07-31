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ЦИК не увидел признаков агитации в поездках премьер-министра Жээнбекова по регионам


Центризбирком считает, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков не нарушает правила агитации, когда выезжает по регионам на встречи с населением. ЦИК объясняет это тем, что Жээнбеков пока не зарегистрирован как кандидат в президенты.

Руководитель рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб Алмаз Асанбаев заявил, что нет доказательств использования Жээнбековым админресурса для агитации в регионах страны.

«Сейчас он выполняет свои функциональные обязанности. СМИ освещают лишь деятельность правительства. Призывов голосовать за него не было. Пока все действия совершаются в рамках закона», — сказал он в интервью «Азаттыку».

По словам Асанбаева, Жээнбеков должен будет оставить пост премьер-министра после того, как его зарегистрируют в качестве кандидата в президенты.

Депутаты парламента уже объявили, что соберутся 21 августа на внеочередную сессию для избрания нового главы кабинета министров.

Ранее активисты общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество» подали жалобу в ЦИК.

Гражданские активисты посчитали, что Жээнбеков «пользуется своими преимуществами» и выезжает в регионы для проведения агитации.

Жээнбекова выдвинули кандидатом в президенты 15 июля на съезде партии СДПК.

Его поддержали не только однопартийцы, но и действующий президент страны Алмазбек Атамбаев, который заявил, что это будет «хороший выбор для страны».

Президентские выборы пройдут 15 октября. В Центризбирком уже поступили заявления более 50 человек, пожелавших участвовать в выборах.

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