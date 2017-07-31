Бишкек: Здание бывшего кинотеатра «Иссык-Куль» снесут из-за аварийности















Ресторан «Нарын» снесут, на его месте построят офисное здание



Эскизы: На месте ресторана «Нарын» в Бишкеке хотят построить 20-этажный отель



Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что решение о сносе приняла специальная комиссия, которая признала его аварийность.По данным мэрии, здание не относится к категории памятников архитектуры, истории и культуры.Сейчас здание закреплено за Духовным управлением мусульман Кыргызстана, которое снесет постройку.Представитель мэрии Султан Оморов сказал в интервью Kloop.kg, что на месте кинотеатра разобьют сквер. Точные сроки сноса кинотеатра пока неизвестны.Здание бывшего кинотеатра «Иссык-Куль» находится на пересечении улиц Жибек-Жолу и Ибраимова. Его построили в 1959 году на месте кладбища.Помещение пустовало с 1990 года, а на баланс муфтията поступило только в 2009 году.

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