Иссык-Куль: В аварии погиб журналист телеканала НТС, шесть человек пострадали

Авария произошла рано утром 30 июля в районе села Сары-Ой Иссык-Кульской области.Милиция выяснила, что 23-летний бишкекчанин на машине «Субару Легаси» ехал из Балыкчы в Каракол.Стоявшая на обочине другая «Субару-Легаси», за рулем которой находился журналист Айбек Айтбаев, внезапно выехала на проезжую часть дороги, что привело к столкновению.Удар пришелся на левую часть автомобиля. После столкновения на месте погиб журналистЧетверо пассажиров, находившихся в автомашине Айтбаева, с различными травмами госпитализированы в Иссык-Кульскую районную больницу.Различные повреждения получили пассажир и водитель другой машины, которых также отправили в больницу.Милиция отправила автомобили на штрафстоянку, ведется следствие.

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