Авторизация
 
  • 20:07 – Анастасия Костенко шокировала поклонников кадрами из новой фотосессии 
  • 20:07 – Перед отпуском чиновникам в НАО выдали двойную зарплату 
  • 20:07 – Путин утвердил закон против нелегального распространения sim-карт 
  • 20:07 – В Подмосковье пенсионер привязал подростков к столбу 


Иссык-Куль: В аварии погиб журналист телеканала НТС, шесть человек пострадали


Два автомобиля марки «Субару Легаси» столкнулись в районе села Сары-Ой Иссык-Кульской области. Погиб внештатный журналист телеканала НТС Айбек Айтбаев, пострадали шесть человек.




Авария произошла рано утром 30 июля в районе села Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Милиция выяснила, что 23-летний бишкекчанин на машине «Субару Легаси» ехал из Балыкчы в Каракол.

Стоявшая на обочине другая «Субару-Легаси», за рулем которой находился журналист Айбек Айтбаев, внезапно выехала на проезжую часть дороги, что привело к столкновению.

Удар пришелся на левую часть автомобиля. После столкновения на месте погиб журналист

Четверо пассажиров, находившихся в автомашине Айтбаева, с различными травмами госпитализированы в Иссык-Кульскую районную больницу.

Различные повреждения получили пассажир и водитель другой машины, которых также отправили в больницу.

Милиция отправила автомобили на штрафстоянку, ведется следствие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260654-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%