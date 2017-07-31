Иссык-Куль: Возбуждено дело за избиение мужчины, ударившего мальчика

Милиция возбудила уголовное дело по факту драки на пляже Иссык-Куля. Отдыхающий мужчина ударил девятилетнего мальчика за то, что он сделал замечание. Трое парней, находившихся рядом, заступились за ребенка и избили мужчину.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» из-за драки, которая произошла на пляже в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.
В милицию обратился 42-летний бишкекчанин, заявив, что его избили неизвестные парни в возрасте примерно 20-25 лет.
Свидетели рассказали милиции, что словесная перепалка между жителями Иссык-Куля и бишкекчанином началась после того, как его сын справил нужду в озеро на пляже.
Проходивший мимо местный мальчик сделал замечание мужчине, сказав, что тот «плохо воспитал» своего ребенка, писающего в озеро.
В ответ на это 42-летний мужчина ударил ребенка.
Свидетели этого конфликта заступились за мальчика и избили мужчину, поднявшего руку на мальчика.
Однако дочь бишкекчанина Айдай Андашева написала в «Фэйсбуке», что несколько мальчиков, работающих на пляже, «спровоцировали взрослых».
Она опубликовала видео драки и написала, что девятилетний мальчик вместе с другими подростками пинал ее отца в лицо.
Последовательное доказательство…
A post shared by Andasheva Aidai (@aidaiandasheva) on Jul 30, 2017 at 4:57am PDT
«Кто видел, что ребенка ударили? Его толкнули, когда он начал обзываться и покрывать матом мою семью», — написала она.
Андашева отрицает, что ее братик справил нужду в озеро.
«Мы всегда учим своих детей не писать в озеро и на пляже, а справлять нужду в туалет, горшок или же отойти от людей на 200 метров, где никого нет», — написала она.
По ее словам, 30 парней избили всю ее семью — ее, отца, маму и сестру.
«Все мы в побоях и синяках. У меня перелом носа, у отца перелом челюсти, у матери сотрясение головного мозга лёгкой степени», — написала она.
Мама девятилетнего мальчика, которого ударил мужчина, также написала заявление в милицию. Соавтор: Самат Салиев.По теме:
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