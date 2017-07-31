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«Я не хочу становиться яблоком раздора»: Турсунбеков отказался выдвигаться на выборах президента


Фото: Сайт ЖКЧыныбай Турсунбеков продолжит работать в качестве спикера парламента и не будет выдвигаться на пост президента. Ранее политик заявлял, что будет бороться за пост главы государства на выборах, но после этого был раскритикован со стороны своей партии.

Новость будет обновляться.




Турсунбеков заявил на пресс-конференции 31 июля, что продолжит свою работу на должности спикера

«Сегодня роль спикера в парламенте очень важна для кыргызского народа. И я ее продолжу [исполнять]. Я консультировался со многими политиками, которые являются сегодня лидерами коалиции и оппозиции. После всех этих консультаций, я пришел к выводу, что Кыргызстан нуждается в консолидации», — заявил спикер.

Он заявил об участии в выборах президента страны в качестве самовыдвиженца на съезде СДПК 15 июля. Во время его выступления однопартийцы, поддержавшие основного кандидата партии — премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, освистали его.

Не поддержал его выдвижение и президент Алмазбек Атамбаев, который заявил, что если Турсунбеков не согласен с решением партийного большинства, то ему следует покинуть ряды партии.

Выборы президента состоятся 15 октября.

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