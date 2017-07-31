«Я не хочу становиться яблоком раздора»: Турсунбеков отказался выдвигаться на выборах президента



На президентские выборы пойдут и премьер-министр Жээнбеков, и спикер Турсунбеков



Атамбаев высказался за исключение Турсунбекова из СДПК из-за выдвижения на выборах



Фото: Сайт ЖКНовость будет обновляться.Турсунбеков заявил на пресс-конференции 31 июля, что продолжит свою работу на должности спикера«Сегодня роль спикера в парламенте очень важна для кыргызского народа. И я ее продолжу [исполнять]. Я консультировался со многими политиками, которые являются сегодня лидерами коалиции и оппозиции. После всех этих консультаций, я пришел к выводу, что Кыргызстан нуждается в консолидации», — заявил спикер.Он заявил об участии в выборах президента страны в качестве самовыдвиженца на съезде СДПК 15 июля. Во время его выступления однопартийцы, поддержавшие основного кандидата партии — премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, освистали его.Не поддержал его выдвижение и президент Алмазбек Атамбаев, который заявил, что если Турсунбеков не согласен с решением партийного большинства, то ему следует покинуть ряды партии.Выборы президента состоятся 15 октября.

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