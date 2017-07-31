Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на чемпионате по триатлону в Казахстане

На открытом чемпионате Казахстана по триатлону спортсмены из Кыргызстана завоевали шесть медалей — три золота и три серебра.
Соревнования прошли в три этапа: заплыв на дистанции 1,9 км, велогонка на 90 км и забег на 21 км.
Кыргызстан на первенстве представили 20 спортсменов разных возрастных категорий.
По результатам чемпионата, золото в возрастной категории 18-29 лет завоевал кыргызстанец Александр Требунский. Юлия Фернас стала лучшей в категории 30-39 лет, а также принесла в копилку сборной серебро абсолютной категории.
Андрей Ханадеев финишировал первым среди спортсменов в возрасте 40-49 лет. Серебро в категории 30-39 лет завоевали Айзада Тыналиева и Чынгыз Алканов.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Украины и России. Призовой фонд составил 15 000 долларов.
Фото: Иллюстративное/Getty Images
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