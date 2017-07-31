Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамену по госязыку



Выборы-2017: Суд не отпустил Текебаева на экзамен по госязыку



ЦИК: Текебаев должен обратиться в суд, чтобы сдать экзамен по госязыку



Текебаев и его сторонники объявят голодовку, если политика не допустят к экзамену по госязыку



Пресс-секретарь партии «Ата Мекен» Калыс Боронбаев сообщил Kloop.kg, что сам Текебаев против голодовки и не поддерживает ее.«Он просит нас этого не делать, но мы против этого беззакония. Мы хотим, чтобы Текебаеву обеспечили доступ к сдаче экзамена по госязыку», — сказал он.Член партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева сказала, что голодовку объявили брат, племянник политика и несколько членов политобъединения.«Цель голодовки — прекратить беспредел в суде по делу Омурбека Текебаева. В Кыргызстане суды над политическими заключенными являются репрессивными, а в демократическом государстве репрессии недопустимы», — сказала она.Сторонники Текебаева заявили о том, что объявят голодовку на пресс-конференции 27 июля, после того, как Центризбирком не смог обеспечить условия для сдачи экзамена по госязыку для политика.В ЦИКе считают, что в законе не прописано, как действовать, если кандидат в президенты находится в СИЗО. Члены ЦИКа предложили Текебаеву и сторонникам обратиться в суд.Однако суд отказался отпускать Текебаева на экзамен по кыргызскому языку.Если Текебаев не сдаст экзамен, то его не смогут зарегистрировать для участия в президентских выборах.Центр тестирования назначил датой экзамена для Текебаева 10 августа, но до сих пор непонятно, сможет ли политик пройти тестирование.Текебаев находится в СИЗО с февраля 2017 года из-за обвинений в коррупции и мошенничестве, однако он подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента.По версии следователей ГКНБ, Текебаев в 2010 году получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и обещал ему предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».Сам Текебаев и его адвокаты называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев — один из главных критиков политики президента Алмазбека Атамбаева и противник поправок в Конституцию, предложенных главой государства и принятых в декабре 2016 года.

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