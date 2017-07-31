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Сторонники Текебаева объявили голодовку с требованием допустить политика к экзамену по госязыку


Шесть сторонников оппозиционера Омурбека Текебаева начали голодовку. Они требуют допустить политика к обязательному для кандидатов в президенты экзамену по кыргызскому языку.

Пресс-секретарь партии «Ата Мекен» Калыс Боронбаев сообщил Kloop.kg, что сам Текебаев против голодовки и не поддерживает ее.

«Он просит нас этого не делать, но мы против этого беззакония. Мы хотим, чтобы Текебаеву обеспечили доступ к сдаче экзамена по госязыку», — сказал он.

Член партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева сказала, что голодовку объявили брат, племянник политика и несколько членов политобъединения.

«Цель голодовки — прекратить беспредел в суде по делу Омурбека Текебаева. В Кыргызстане суды над политическими заключенными являются репрессивными, а в демократическом государстве репрессии недопустимы», — сказала она.

Сторонники Текебаева заявили о том, что объявят голодовку на пресс-конференции 27 июля, после того, как Центризбирком не смог обеспечить условия для сдачи экзамена по госязыку для политика.

В ЦИКе считают, что в законе не прописано, как действовать, если кандидат в президенты находится в СИЗО. Члены ЦИКа предложили Текебаеву и сторонникам обратиться в суд.

Однако суд отказался отпускать Текебаева на экзамен по кыргызскому языку.

Если Текебаев не сдаст экзамен, то его не смогут зарегистрировать для участия в президентских выборах.

Центр тестирования назначил датой экзамена для Текебаева 10 августа, но до сих пор непонятно, сможет ли политик пройти тестирование.

Текебаев находится в СИЗО с февраля 2017 года из-за обвинений в коррупции и мошенничестве, однако он подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента.

По версии следователей ГКНБ, Текебаев в 2010 году получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и обещал ему предоставить доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Сам Текебаев и его адвокаты называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев — один из главных критиков политики президента Алмазбека Атамбаева и противник поправок в Конституцию, предложенных главой государства и принятых в декабре 2016 года.

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