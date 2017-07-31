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Бабанов не сойдет с президентской гонки ради поста премьер-министра



Депутат парламента Омурбек Бабанов заявил, что не откажется от участия в выборах президента, чтобы затем стать премьер-министром. По его словам, информация о его отказе от выборов — «черный пиар».



Новость обновлена в 13:40.



Бабанов заявил 31 июля, что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов.



«Есть информация, согласно которой я стану премьер-министром. Она распространяется среди моих конкурентов. […] В народе есть поговорка: если боишься, то не принимай решений, а если начал — иди до конца. Я решил баллотироваться в президенты страны», — сказал он.



Политик считает, что информация о его отказе от выборов — это «черный пиар со стороны конкурентов».



«Черный пиар может длиться один, два или три дня, но у нас страна маленькая. Если конкуренты продолжат заниматься черным пиаром, то мы подадим в суд», — заявил он.



Политолог Медет Тюлегенов сказал в интервью Kloop.kg, что заявление Бабанова было адресовано остальным кандидатам в президенты и избирателям.



«Эта информация уже была заявлена как утка, запущенная конкурирующей стороной. На этом этапе такая информация наносит удар по кандидату. Бабанов входит в число четырех-пяти потенциальных кандидатов. Вот это обращение было к кому-то из них», — сказал политолог.



Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что, говоря о конкурентах, Бабанов имел ввиду людей, желающих разлада между «Республикой» и СДПК.



«Нельзя говорить о том, что есть “черные пиарщики”, которые усиленно муссируют Бабанова. Я не думаю, что кто-то сидит в избирательном штабе какой-нибудь партии и думает, как бы его [Бабанова] очернить», — сказал политолог.



По мнению Бактыгулова, лидер партии «Республика» пользуется поводом, чтобы напомнить избирателям о себе. «Это предвыборная политическая тактика Бабанова», — считает он.



Омурбек Бабанов — бывший премьер-министр и лидер партии «Республика» — заявил 1 июля, что будет баллотироваться на пост президента в качестве самовыдвиженца.



Ранее СМИ сообщили



о том, что Бабанов может отказаться от участия в президентской гонке в пользу должности премьер-министра. Однопартийцы Бабанова не подтвердили эту информацию.



Некоторые аналитики считают, что в предвыборный период власти всегда ведут подобные переговоры с кандидатами. Однако Бабанов, по их мнению, полон решимости бороться за пост президента до конца.



Одним из главных его соперников на выборах считается действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которого выдвинула пропрезидентская партия социал-демократов (СДПК).



Всего в качестве кандидатов выдвинулись более 50 человек, включая еще одного бывшего премьер-министра Темира Сариева, лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева и оппозиционера Омурбека Текебаева, находящегося сейчас в СИЗО.



Выдвижение кандидатов заканчивается 31 июля. Сами выборы президента назначены на 15 октября.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260555-news.html
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