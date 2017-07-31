Бабанов не сойдет с президентской гонки ради поста премьер-министра

Новость обновлена в 13:40.Бабанов заявил 31 июля, что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов.«Есть информация, согласно которой я стану премьер-министром. Она распространяется среди моих конкурентов. […] В народе есть поговорка: если боишься, то не принимай решений, а если начал — иди до конца. Я решил баллотироваться в президенты страны», — сказал он.Политик считает, что информация о его отказе от выборов — это «черный пиар со стороны конкурентов».«Черный пиар может длиться один, два или три дня, но у нас страна маленькая. Если конкуренты продолжат заниматься черным пиаром, то мы подадим в суд», — заявил он.Политолог Медет Тюлегенов сказал в интервью Kloop.kg, что заявление Бабанова было адресовано остальным кандидатам в президенты и избирателям.«Эта информация уже была заявлена как утка, запущенная конкурирующей стороной. На этом этапе такая информация наносит удар по кандидату. Бабанов входит в число четырех-пяти потенциальных кандидатов. Вот это обращение было к кому-то из них», — сказал политолог.Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что, говоря о конкурентах, Бабанов имел ввиду людей, желающих разлада между «Республикой» и СДПК.«Нельзя говорить о том, что есть “черные пиарщики”, которые усиленно муссируют Бабанова. Я не думаю, что кто-то сидит в избирательном штабе какой-нибудь партии и думает, как бы его [Бабанова] очернить», — сказал политолог.По мнению Бактыгулова, лидер партии «Республика» пользуется поводом, чтобы напомнить избирателям о себе. «Это предвыборная политическая тактика Бабанова», — считает он.Омурбек Бабанов — бывший премьер-министр и лидер партии «Республика» — заявил 1 июля, что будет баллотироваться на пост президента в качестве самовыдвиженца.Ранее СМИ сообщилио том, что Бабанов может отказаться от участия в президентской гонке в пользу должности премьер-министра. Однопартийцы Бабанова не подтвердили эту информацию.Некоторые аналитики считают, что в предвыборный период власти всегда ведут подобные переговоры с кандидатами. Однако Бабанов, по их мнению, полон решимости бороться за пост президента до конца.Одним из главных его соперников на выборах считается действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, которого выдвинула пропрезидентская партия социал-демократов (СДПК).Всего в качестве кандидатов выдвинулись более 50 человек, включая еще одного бывшего премьер-министра Темира Сариева, лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева и оппозиционера Омурбека Текебаева, находящегося сейчас в СИЗО.Выдвижение кандидатов заканчивается 31 июля. Сами выборы президента назначены на 15 октября.

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