Ош: Трехэтажную школу построят за счет Узбекистана

Власти откроют палаточные школы в пострадавших от землетрясения районах

10 км в день до школы и обратно – как дети в Кыргызстане добираются на занятия

Азамат Омуралиев: Не трогайте 61-ю школу

Узбекский МИД сообщил о том, что за счет Узбекистана в Оше будет построена школа, рассчитанная на 630 учеников. После она будет передана в собственность Кыргызстана.Неизвестно, где именно будет находится школа, но мэр Оша Айтмамат Кадырбаев сообщил, что земля под строительство уже выделена.«Мэрия Оша выделила земельный участок на одной из центральных улиц города общей площадью 1,11 гектара. Согласно проекту, общая площадь застройки составит 3851 квадратный метр», – сказал Айтмаматов.Соглашение о возведении учебного учреждения подписали 28 июля посол Узбекистана Комил Рашидов и Министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева.МИД Узбекистана надеется, что эта школа поспособствует налаживанию дружеских отношений между кыргызами и узбеками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260248-news.html