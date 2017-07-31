Суд сократил срок обвиняемому в изнасиловании 10-летнего мальчика с 20 до 5 лет



Подростков подозревают в изнасиловании ребенка. Один из них говорит, что признался под пытками



Майлуу-Суу: Родственники подозреваемых в групповом изнасиловании могут угрожать пострадавшей



Ош: Суд оправдал подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней девочки



Фото: АзаттыкПрокуратура обжаловала решение Первомайского горсуда и требует вернуть обвиняемому срок в 20 лет лишения свободы.Жалобу прокуратуры рассмотрят в Бишкекском горсуде.По словам прокурора Бакытбека Доктурбекова, в 2015 году обвиняемый был осужден на 20 лет колонии усиленного режима.Но при пересмотре дела судья Эрнис Айбек уулу переквалифицировал обвинительную статью.Мужчину обвиняли по статье 130 – в «насильственных действиях сексуального характера», а судья вынес приговор по статье 133 – о «развратных действиях» в отношении малолетнего.Из-за этого срок сократился с 20 до пяти лет в колонии-поселении.В 2015 году 46-летнего работника детского образовательного центра задержали по подозрению в изнасиловании 10-летнего мальчика.По приговору Первомайского районного суда города Бишкек мужчина был признан виновным. После апелляционной жалобы дело рассмотрели другие суды.Бишкекский городской суд оставил решение в силе. Однако Верховный суд посчитал, что дело нужно пересмотреть в другом составе суда.Новый состав судей Первомайского райсуда изменил срок тюремного заключения л9.

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