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Суд сократил срок обвиняемому в изнасиловании 10-летнего мальчика с 20 до 5 лет


Фото: АзаттыкПервомайский райсуд Бишкека приговорил мужчину, обвиняемого в изнасиловании ребенка, на пять лет колонии-поселения. В 2015 он был осужден на 20 лет лишения свободы, но суд пересмотрел его дело.

Прокуратура обжаловала решение Первомайского горсуда и требует вернуть обвиняемому срок в 20 лет лишения свободы.

Жалобу прокуратуры рассмотрят в Бишкекском горсуде.

По словам прокурора Бакытбека Доктурбекова, в 2015 году обвиняемый был осужден на 20 лет колонии усиленного режима.

Но при пересмотре дела судья Эрнис Айбек уулу переквалифицировал обвинительную статью.

Мужчину обвиняли по статье 130 – в «насильственных действиях сексуального характера», а судья вынес приговор по статье 133 – о «развратных действиях» в отношении малолетнего.

Из-за этого срок сократился с 20 до пяти лет в колонии-поселении.

В 2015 году 46-летнего работника детского образовательного центра задержали по подозрению в изнасиловании 10-летнего мальчика.

По приговору Первомайского районного суда города Бишкек мужчина был признан виновным. После апелляционной жалобы дело рассмотрели другие суды.

Бишкекский городской суд оставил решение в силе. Однако Верховный суд посчитал, что дело нужно пересмотреть в другом составе суда.

Новый состав судей Первомайского райсуда изменил срок тюремного заключения л9.

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