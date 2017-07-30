«Не трогайте мою одежду»: Сотни женщин Стамбула вышли на марш за право одеваться, как хочется

Марш в коротких шортах. Как группа кыргызских девушек борется за право одеваться, во что захочется

Как европейские мужчины отвоевывают свое право на ношение шорт

Практикуя Ислам в коротких шортах

Фото: Рейтер«Мы не будем повиноваться, молчать, бояться, мы победим через сопротивление», – скандировали в субботу 29 июля участницы марша, держа в руках вешалки с шортами и топами на тонких бретельках.Женщины Стамбула вышли на улицы города, чтобы бороться за право носить ту одежду, что им нравится.В последнее время в Турции мужчины не раз нападали на женщин за то, что они носили короткие шорты и другую «неподобающую» одежду.Фото: REUTERS/Murad SezerЭто была не только критика, в отношении отдельных женщин было применено насилие.Патриархальное общество требует, чтобы женщины начали одеваться консервативно и традиционно.К акции за права женщин присоеденились и ЛГБТ-активисты и трансгендеры, которым месяц назад власти Турции не разрешили провести гей-парад.

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