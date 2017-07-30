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«Не трогайте мою одежду»: Сотни женщин Стамбула вышли на марш за право одеваться, как хочется


Фото: РейтерУчастницы марша выступили против требований патриархального общества Турции, призывающего одеваться консервативно. В руках женщины держали вешалки с джинсовыми шортами.

«Мы не будем повиноваться, молчать, бояться, мы победим через сопротивление», – скандировали в субботу 29 июля участницы марша, держа в руках вешалки с шортами и топами на тонких бретельках.

Женщины Стамбула вышли на улицы города, чтобы бороться за право носить ту одежду, что им нравится.

В последнее время в Турции мужчины не раз нападали на женщин за то, что они носили короткие шорты и другую «неподобающую» одежду.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
Это была не только критика, в отношении отдельных женщин было применено насилие.

Патриархальное общество требует, чтобы женщины начали одеваться консервативно и традиционно.

К акции за права женщин присоеденились и ЛГБТ-активисты и трансгендеры, которым месяц назад власти Турции не разрешили провести гей-парад.

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