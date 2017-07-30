Трасса Ош-Исфана: Водитель микроавтобуса столкнулся с грузовиком, его жена и сын погибли

Фото: ЗанозаНа 22-м километре трассы Ош — Исфана микроавтобус на большой скорости въехал в прицеп грузовика. В аварии погибли женщина и пятилетний ребенок, еще два человека в больнице.
Пресс-секретарь УВД Оша Жанна Сатарбаева сообщила Kloop.kg, что авария произошла в ночь на 30 июля на 22-м километре трассы Ош — Исфана.
Микроавтобус марки Mercedes Benz врезался прицеп грузовика MAN и машины занесло в сторону.
По предварительной данным, водитель микроавтобуса ехал на большой скорости и не справившись с управлением врезался в прицеп грузовика.
«В спринтере было трое человек, сам водитель жив, как и водитель грузовик. А вот его 34-летняя жена и пятилетний сын скончались на месте. Оба водителя в тяжелом состоянии госпитализированы», — сказала Сатарбаева.
Машины отогнали на штрафстоянку. Подробности аварии расследуются.
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