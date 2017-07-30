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Трасса Ош-Исфана: Водитель микроавтобуса столкнулся с грузовиком, его жена и сын погибли


Фото: ЗанозаНа 22-м километре трассы Ош — Исфана микроавтобус на большой скорости въехал в прицеп грузовика. В аварии погибли женщина и пятилетний ребенок, еще два человека в больнице.

Пресс-секретарь УВД Оша Жанна Сатарбаева сообщила Kloop.kg, что авария произошла в ночь на 30 июля на 22-м километре трассы Ош — Исфана.

Микроавтобус марки Mercedes Benz врезался прицеп грузовика MAN и машины занесло в сторону.

По предварительной данным, водитель микроавтобуса ехал на большой скорости и не справившись с управлением врезался в прицеп грузовика.

«В спринтере было трое человек, сам водитель жив, как и водитель грузовик. А вот его 34-летняя жена и пятилетний сын скончались на месте. Оба водителя в тяжелом состоянии госпитализированы», — сказала Сатарбаева.

Машины отогнали на штрафстоянку. Подробности аварии расследуются.



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Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260245-news.html
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