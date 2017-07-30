Трасса Ош-Исфана: Водитель микроавтобуса столкнулся с грузовиком, его жена и сын погибли



Бишкек: Милиция задержала водителя, сбившего насмерть девушку на пешеходном переходе



Авария в Боомском ущелье: Один человек погиб, двое в больнице



Пожилого мужчину насмерть сбили в селе Кара-Жыгач. Водитель задержан



Фото: ЗанозаПресс-секретарь УВД Оша Жанна Сатарбаева сообщила Kloop.kg, что авария произошла в ночь на 30 июля на 22-м километре трассы Ош — Исфана.Микроавтобус марки Mercedes Benz врезался прицеп грузовика MAN и машины занесло в сторону.По предварительной данным, водитель микроавтобуса ехал на большой скорости и не справившись с управлением врезался в прицеп грузовика.«В спринтере было трое человек, сам водитель жив, как и водитель грузовик. А вот его 34-летняя жена и пятилетний сын скончались на месте. Оба водителя в тяжелом состоянии госпитализированы», — сказала Сатарбаева.Машины отогнали на штрафстоянку. Подробности аварии расследуются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260245-news.html