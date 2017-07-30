Солист Rammstein просит «спасти» его от российских звезд

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн встретился в Азербайджане с российскими знаменитостями. Один из фанатов спросил, не удерживают ли музыканта в заложниках, в ответ Линдеманн снялся в коротком видео, где «просит» помощи.
Тилль Линдеманн приехал в Азербайджан, как гость музыкального фестиваля «Жара».
В Баку немецкий музыкант встретился с российскими знаменитостями, которые с ним сфотографировались.
В результате в социальных сетях фото с Линдеманном опубликовали звезда реалити-шоу Ольга Бузова, певица Анита Цой, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
Пользователь «Фейсбука» Шамиль Рамазанов опубликовал фотографии Линдеманна с российскими звездами и спросил певца, не удерживают ли его в заложниках.
«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что увидел твои фотографии с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в Нардаране, Азербайджан. Пожалуйста, моргни дважды, если тебя удерживают в заложниках», — пишет Рамазанов.
На следующий день Линдеманн сделал видеообращение, которая опубликовала в «Инстаграме» украинская певица Светлана Лобода.
В видео Линдеманн держит бумажку с надписью «Помогите» и дважды моргает. Запись уже набрала 270 тысяч просмотров.
Тилль просил вам передать ….
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