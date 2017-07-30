Солист Rammstein просит «спасти» его от российских звезд



Тилль просил вам передать ….

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Тилль Линдеманн приехал в Азербайджан, как гость музыкального фестиваля «Жара».В Баку немецкий музыкант встретился с российскими знаменитостями, которые с ним сфотографировались.В результате в социальных сетях фото с Линдеманном опубликовали звезда реалити-шоу Ольга Бузова, певица Анита Цой, продюсер Иосиф Пригожин и другие.Пользователь «Фейсбука» Шамиль Рамазанов опубликовал фотографии Линдеманна с российскими звездами и спросил певца, не удерживают ли его в заложниках.«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что увидел твои фотографии с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в Нардаране, Азербайджан. Пожалуйста, моргни дважды, если тебя удерживают в заложниках», — пишет Рамазанов.На следующий день Линдеманн сделал видеообращение, которая опубликовала в «Инстаграме» украинская певица Светлана Лобода.В видео Линдеманн держит бумажку с надписью «Помогите» и дважды моргает. Запись уже набрала 270 тысяч просмотров.