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Иссык-Куль: Милиция проверит, был ли избит мальчик на пляже пансионата «Алтын-Кол»


В милицию поступило заявление от матери 9-летнего мальчика, который сдавал зонты на пляже пансионата «Алтын-Кол» в селе Кара-Ой. Мать утверждает, что отдыхающий побил ребенка за то, что он сделал ему замечание.

Женщина написала заявление на обидчика своего ребенка.

На пляже пансионата «Алтын-Кол» в селе Кара-Ой один из отдыхающих ударил ее 9-летнего сына.

Ребенок сдавал в аренду солнцезащитные зонты и сделал замечание отдыхающим, которые разрешили своему сыну справить нужду прямо на пляже..

Мужчина заявил, что мальчик лезет не в свое дело, и ударил его.

Как сообщают в милиции, это возмутило троих молодых людей и они заступились за мальчика. Их личности не установлены.

Мужчина написал на них заявление, он говорит, что его избили.

Его, как и 9-летнего мальчика, отправили на медэкспертизу.

Ранее один из очевидцев написал в фэйсбуке, что мужчина ударил ребенка, а когда к нему бросились люди – стал угрожать, что «сейчас кое-кому позвонит и всем достанется». Однако позже пост был удален.

Другой очевидец написал, что дети, которые сдавали зонты и продавали мороженное на пляже, сами провоцировали мужчину.

После того, как мужчина «оттолкнул наиболее агрессивно настроенного ребенка», «местные ребята» избили его и его семью. Этот пост также был удален.

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