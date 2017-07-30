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Россия ввела «зеркальные» санкции против американских дипломатов


Российские власти потребовали сократить число американских дипломатов, пребывающих в России, до 455 человек – столько российских дипломатов находятся в США. Также посольству запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.

В конгрессе США приняли законопроект об антироссийских санкциях, в ответ Россия забрала у американского посольства в Москве дачу и склад, и потребовала сократить число дипломатов.

Теперь вернутся на родину или будут сокращены более 700 сотрудников американского посольства. Посол США в России Джон Теффт сказал, что «глубоко разочарован» этим.

В заявлении МИДа России сказано, что сократить число сотрудников посольства США и его консульств до 455 человек должны к 1 сентябрю.

А вот освободить дачу в Серебряном бору и склад в Москве нужно уже к 1 августа.

«Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», — заявили в МИДе России.

Российский МИД предлагал выслать американских дипломатов еще в 2016 году, сразу после того, как Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и заблокировал две посольские дачи.

Однако российский президент Владимир Путин отказался от этого, заявив, что намерен строить отношения с администрацией нового американского лидера Дональда Трампа.

В 2016 году США обвинили Россию в кибератаках, целью которых была попытка повлиять на американские выборы. Это стало причиной введения новых санкций против России, в частности в отношении ФСБ и ГРУ.

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