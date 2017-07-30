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Торговля людьми и диктатура: Каким Кыргызстан показали в американском сериале


Кыргызстан показали в одном из эпизодов американского сериала «Мадам Госсекретарь». Под гнетом вымышленного президента Кенатбека Ногоева в стране процветают секс-торговля, беззаконие и мафиозные кланы.

Первые секунды 18 эпизода третьего сезона сериала «Мадам Госсекретарь» встречают титрами «Где-то в Кыргызстане».

Кадры показывают плачущую азиатку, похищенную работорговцами. После действие переносится в Соединенные Штаты, где американские власти планируют задержать этих преступников.

Главная героиня — госсекретарь Элизабет Адамс в исполнении актрисы Теа Леони — упоминает Кыргызстан, как страну с «ужасающими масштабами торговли людьми».




Сериальный лидер Кыргызстана Кенатбек Ногоев поддерживает авторитаризм и является «марионеткой России».

Президент задушил независимую прессу, а день рождения своей матери сделал национальным праздником.

Есть в сериале и отсылки к реальным событиям — например, Канаду упоминают, как инвестора золоторудной сферы Кыргызстана (Канадская компания «Центерра» владеет 77% акций рудника Кумтор).

«Госпожа госсекретарь, вы не понимаете. Кыргызстан не похож на остальные страны Центральной Азии. Мы кочевники, сами о себе заботимся. Казахстан — вот где торгуют людьми», — говорит президент Ногоев.

Кенатбек Ногоев
В течение серии США пытаются наладить сотрудничество с президентом, чтобы начать операцию по задержанию работорговцев.

Но усилия госсекретаря и ее команды проваливаются. Президенту Ногоеву безразличны проблемы страны, а кыргызская милиция покрывает преступников и дает им уйти.

Американский сериал «Мадам Госсекретарь» выходит на канале CBS с 2014 года и состоит из четырех сезонов.

Сюжет рассказывает о женщине, которая работала в ЦРУ. Она решает отойти от политики и уходит с ЦРУ, пока не получает приглашение от президента занять пост госсекретаря.

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