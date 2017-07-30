Торговля людьми и диктатура: Каким Кыргызстан показали в американском сериале

Моргана Фримана показали в трейлере узбекского кино. В самом фильме его нет

Кыргызское кино: сегодня и завтра

Угадай фильм по описанию: кыргызский или голливудский?

Первые секунды 18 эпизода третьего сезона сериала «Мадам Госсекретарь» встречают титрами «Где-то в Кыргызстане».Кадры показывают плачущую азиатку, похищенную работорговцами. После действие переносится в Соединенные Штаты, где американские власти планируют задержать этих преступников.Главная героиня — госсекретарь Элизабет Адамс в исполнении актрисы Теа Леони — упоминает Кыргызстан, как страну с «ужасающими масштабами торговли людьми».Сериальный лидер Кыргызстана Кенатбек Ногоев поддерживает авторитаризм и является «марионеткой России».Президент задушил независимую прессу, а день рождения своей матери сделал национальным праздником.Есть в сериале и отсылки к реальным событиям — например, Канаду упоминают, как инвестора золоторудной сферы Кыргызстана (Канадская компания «Центерра» владеет 77% акций рудника Кумтор).«Госпожа госсекретарь, вы не понимаете. Кыргызстан не похож на остальные страны Центральной Азии. Мы кочевники, сами о себе заботимся. Казахстан — вот где торгуют людьми», — говорит президент Ногоев.Кенатбек НогоевВ течение серии США пытаются наладить сотрудничество с президентом, чтобы начать операцию по задержанию работорговцев.Но усилия госсекретаря и ее команды проваливаются. Президенту Ногоеву безразличны проблемы страны, а кыргызская милиция покрывает преступников и дает им уйти.Американский сериал «Мадам Госсекретарь» выходит на канале CBS с 2014 года и состоит из четырех сезонов.Сюжет рассказывает о женщине, которая работала в ЦРУ. Она решает отойти от политики и уходит с ЦРУ, пока не получает приглашение от президента занять пост госсекретаря.

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