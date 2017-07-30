Энтони Скарамуччи против всех: Как новый директор по коммуникациям Белого Дома провоцирует увольнения сторонников Трампа

Пресс-секретарь президента Трампа ушел в отставку

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

Фото: БлумбергРайнс Прибус подал в отставку после критики, обрушенной на него Энтони Скарамуччи.Как и ушедший со своего поста Шон Спайсер, Прибус был против назначения Скарамуччи на пост директора по коммуникациям.Райнс Прибус. Фото: ABCДиректор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи в разговоре с журналистом издания New Yorker заявил, что Прибус – «параноидальный шизофреник».Скарамуччи причисляет Прибуса к чиновникам, допускающим утечку информации, о чем даже написал в твиттере.Позднее Скарамуччи удалил твит, но в интервью CNN снова высказался на эту тему.«Если Райнс хочет заявить, что он не причастен к утечкам, давайте дадим ему сделать это», – сказал он.После ухода Прибуса его место займет экс-министр нацбезопасности Джон Келли.Стив Бэннон. Фото: CNNЕще одним чиновником, раскритикованным Скарамуччи, стал советник Трампа Стив Бэннон.В интервью все тому же журналу New Yorker директор по коммуникациям заявил, что советник президента пытается выстроить собственную репутацию за счет популярности Дональда Трампа.«Я не Стив Бэннон, чтобы сосать свой член. Я здесь, чтобы служить стране», – сказал Скарамуччи.После того, как журнал опубликовал беседу со Скарамуччи, чиновник написал в своем твиттере, что излишне доверял журналисту и просто использовал красочный язык.Шон Спайсер. Фото: Molly RileyБывший пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер покинул свой пост 21 июля – сразу после назначения Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям. Спайсер назвал это назначение «большой ошибкой».Ранее Скарамуччи помогал Трампу собирать деньги на его предвыборную кампанию и был его советником по взаимодействию с бизнесом. В интервью BBC Скарамуччи назвал Трампа «деструктивным президентом».

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