Задержанный за незаконное хранение боеприпасов кыргызстанец планировал уехать в Сирию

Ош: Задержан подозреваемый в организации теракта

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Спецслужбы задержали подозреваемого в организации теракта в Кыргызстане

Сотрудники 10-го отделения ГУВД Чуйской области задержали 34-летнего мужчину.В его доме были обнаружены материалы, признанные правоохранителями «экстремистскими», и боевые патроны.Правоохранители утверждают, что он пытался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.Следственный отдел ОВД Аламединского района возбудил уголовное дело и задержанного заключили под стражу.

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