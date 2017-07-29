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Задержанный за незаконное хранение боеприпасов кыргызстанец планировал уехать в Сирию


Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чуйской области мужчину, подозреваемого в «экстремистской деятельности». МВД утверждает, что он планировал уехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте.

Сотрудники 10-го отделения ГУВД Чуйской области задержали 34-летнего мужчину.

В его доме были обнаружены материалы, признанные правоохранителями «экстремистскими», и боевые патроны.

Правоохранители утверждают, что он пытался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Следственный отдел ОВД Аламединского района возбудил уголовное дело и задержанного заключили под стражу.

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