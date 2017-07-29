Выборы-2017: На премьер-министра Жээнбекова пожаловались в ЦИК

Выборы 2017: Атамбаев начал публичную поддержку Жээнбекова (за 78 дней до начала агитации)

ЦИК: Похвала Атамбаева в адрес Жээнбекова не нарушает правил агитации

На президентские выборы пойдут премьер-министр Жээнбеков, и спикер Турсунбеков

Фото: Фейсбук ЖээнбековаВ Центризбирком поступила жалоба на кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.«Коалиция за демократию и гражданское общество» считает, что Жээнбеков использует пост премьер-министра для своей агитации перед выборами и нарушает избирательное законодательство.«Сооронбай Жээнбеков, оставаясь премьер-министром страны, выезжает в регионы, где рассказывает о своей работе», — заявляют активисты.Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баллотируется на пост президента от фракции СДПК.Его открыто поддержал действующий президент Алмазбек Атамбаев.Выступая на пресс-конференции в Казани, Атамбаев назвал Жээнбекова «очень порядочным и не замаранным политиком» и «хорошим выбором для страны».ЦИК не нашел в похвале Атамбаева нарушения правил агитации. При этом ведомство высказалось, что он должен быть «максимально нейтрален» во время агитации кандидатов в президенты.На ежегодной конференции президента на Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев снова поддержал Сооронбая Жээнбекова.«Если не было бы Жээнбекова, то поддержал бы бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Обещаю мирную передачу власти», – сказал Атамбаев.Президентские выборы пройдут 15 октября. В Центризбирком уже поступили заявления около 50 кандидатов.

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