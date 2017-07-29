Выборы-2017: На премьер-министра Жээнбекова пожаловались в ЦИК

Фото: Фейсбук Жээнбекова«Коалиция за демократию и гражданское общество» подала жалобу в ЦИК на премьер-министра и кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Члены коалиции считают, что Жээнбеков использует пост премьер-министра для агитации.
В Центризбирком поступила жалоба на кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.
«Коалиция за демократию и гражданское общество» считает, что Жээнбеков использует пост премьер-министра для своей агитации перед выборами и нарушает избирательное законодательство.
«Сооронбай Жээнбеков, оставаясь премьер-министром страны, выезжает в регионы, где рассказывает о своей работе», — заявляют активисты.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баллотируется на пост президента от фракции СДПК.
Его открыто поддержал действующий президент Алмазбек Атамбаев.
Выступая на пресс-конференции в Казани, Атамбаев назвал Жээнбекова «очень порядочным и не замаранным политиком» и «хорошим выбором для страны».
ЦИК не нашел в похвале Атамбаева нарушения правил агитации. При этом ведомство высказалось, что он должен быть «максимально нейтрален» во время агитации кандидатов в президенты.
На ежегодной конференции президента на Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев снова поддержал Сооронбая Жээнбекова.
«Если не было бы Жээнбекова, то поддержал бы бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Обещаю мирную передачу власти», – сказал Атамбаев.
Президентские выборы пройдут 15 октября. В Центризбирком уже поступили заявления около 50 кандидатов.По теме:Выборы 2017: Атамбаев начал публичную поддержку Жээнбекова (за 78 дней до начала агитации)ЦИК: Похвала Атамбаева в адрес Жээнбекова не нарушает правил агитацииНа президентские выборы пойдут премьер-министр Жээнбеков, и спикер Турсунбеков
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