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Выборы-2017: На премьер-министра Жээнбекова пожаловались в ЦИК


Фото: Фейсбук Жээнбекова«Коалиция за демократию и гражданское общество» подала жалобу в ЦИК на премьер-министра и кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Члены коалиции считают, что Жээнбеков использует пост премьер-министра для агитации.

В Центризбирком поступила жалоба на кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.

«Коалиция за демократию и гражданское общество» считает, что Жээнбеков использует пост премьер-министра для своей агитации перед выборами и нарушает избирательное законодательство.

«Сооронбай Жээнбеков, оставаясь премьер-министром страны, выезжает в регионы, где рассказывает о своей работе», — заявляют активисты.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баллотируется на пост президента от фракции СДПК.

Его открыто поддержал действующий президент Алмазбек Атамбаев.

Выступая на пресс-конференции в Казани, Атамбаев назвал Жээнбекова «очень порядочным и не замаранным политиком» и «хорошим выбором для страны».

ЦИК не нашел в похвале Атамбаева нарушения правил агитации. При этом ведомство высказалось, что он должен быть «максимально нейтрален» во время агитации кандидатов в президенты.

На ежегодной конференции президента на Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев снова поддержал Сооронбая Жээнбекова.

«Если не было бы Жээнбекова, то поддержал бы бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Обещаю мирную передачу власти», – сказал Атамбаев.

Президентские выборы пройдут 15 октября. В Центризбирком уже поступили заявления около 50 кандидатов.

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