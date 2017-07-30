«Комета, НЛО и Спутник»: Ракета «Союз» в фотографиях пользователей соцсетей



НЛО над Бишкеком pic.twitter.com/dCCflfYufL



— Эльдар Супатаев (@eldar) July 28, 2017





Что за штука над Бишкеком пролетела? pic.twitter.com/ePBzkROB7w



— Imran Ahmedov

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Александр Кряжев / SputnikКорабль «Союз МС-05» вылетел с «Байконура» в 21 час по бишкекскому времени.На борту находились россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.На МКС космонавтов ждут космонавты Федор Юрчихин, Пегги Уитсон и Джек Фишер.Жители России и стран Центральной Азии смогли наблюдать полет корабля.Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео, запечатлевшие ракету в небе, задаваясь вопросом о природе этого «явления».