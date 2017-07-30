«Комета, НЛО и Спутник»: Ракета «Союз» в фотографиях пользователей соцсетей

Александр Кряжев / Sputnik Ракета «Союз МС-05» стартовала с космодрома «Байконур» вечером 28 июля. Жители Центральной Азии и России увидели полет ракеты и приняли ее за космический спутник, комету и даже корабль инопланетян.
Корабль «Союз МС-05» вылетел с «Байконура» в 21 час по бишкекскому времени.
На борту находились россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
На МКС космонавтов ждут космонавты Федор Юрчихин, Пегги Уитсон и Джек Фишер.
Жители России и стран Центральной Азии смогли наблюдать полет корабля.
Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео, запечатлевшие ракету в небе, задаваясь вопросом о природе этого «явления».
НЛО над Бишкеком pic.twitter.com/dCCflfYufL
— Эльдар Супатаев (@eldar) July 28, 2017
Что за штука над Бишкеком пролетела? pic.twitter.com/ePBzkROB7w
— Imran Ahmedov
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