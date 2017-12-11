Снегопад в Бельгии спровоцировал пробки длиною более 1000 км





В Бельгии после ночных дождей ранним утром начался снегопад. Асфальт моментально покрылся ледяной коркой, из-за чего автомобили движутся в несколько раз медленнее, образовывая пробки на дорогах. На данный момент тоннели перекрыты, передает Joinfo.ua со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF. Напомним, вчера, 10 декабря, в Киеве также наблюдался снегопад.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также выяснил, что рекордная длина пробок в Бельгии была зафиксирована в 2012 году. Тогда она составила 1685 километров, сегодня же, 11 декабря, - 1294 километра.





Снегопад в Англии и Франции

Помимо того, снегопад накрыл Бельгию, он также наблюдается в Англии и Франции. В Великобритании, в частности, перекрыт аэропорт Хилтроу. Однако, периодически он открывается и готов перевозить пассажиров. Для того, чтобы узнать не отменен ли рейс, администрация аэропорта просит всех уточнять заранее о всех изменениях.

Известно также и то, что в Англии и Уэльсе сегодня, 11 декабря, были закрыты сотни школ. Около 150 тысяч домов обесточены, во многих свет не появился до сих пор. Снегопад будет длиться до 12 декабря, согласно информации метеорологов.





Во Франции уже более суток длится «оранжевый» уровень опасности, так же вызванный снегопадами. Без лишней надобности из дому лучше не выходить. Это касается жителей 34 департаментов.

Напомним, ранее мы сообщали прогноз погоды в Украине на период Новогодних праздников.

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