Бородина Наталья Борисовна: Что известно о погибшей "голой россиянке" в Доминикане

Наталья Бородина в контакте: Доминикана

"У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет", – передают СМИ слова Анжелики, подруги сестры погибшей девушки.Цена транспортировки тела погибшей составляет приблизительно миллион двести тысяч рублей, считают эксперты по страхованию туристов. Специалисты отмечают, что это нижний ценовой порог – Доминикана является очень популярным направлением, поэтому необходимая для репатриации останков сумма может сильно вырасти.Анжелика также отметила, что Наталья постоянно жила в Каннах – это единственное, что знают о ее жизни родственники. Они не могут сказать, где она работала – девушка не рассказывала им подробностей о своей жизни.По информации подруги сестры погибшей, та сообщила родным, что улетает в Доминикану. При этом она заявила, что Наталья полетела отдыхать самостоятельно, не приобретая никаких туров.Девушка купила билеты, забронировала отель и сняла на прокат машину, в которой и оборвалась ее жизнь.Наталья ехала со своей украинской подругой по дорогам тропической страны. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины. В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Она погибла на месте.Полиция Доминиканы задержала водителя роковой машины. Ей оказалась гражданка Украины Иванна Борайчук. Согласно результатам экспертизы, она была пьяна. Кроме того, она управляла автомобилем одной рукой. Другой она снимала на видео, как ее почти обнаженная подруга развлекается в салоне машины.Местное издание опубликовало фото большого дорожного указателя, который задела Бородина, а также кровь в салоне. Также обнародован и больничный снимок головы россиянки, который наглядно говорит о том, что она получила тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму. В итоге от полученных телесных повреждений она умерла в больнице.По информации СМИ, девушка перебралась из Челябинской области в Москву, где ходила по дорогим ресторанам.35-летняя Наталья Бородина приехала в Доминикану, чтобы отдохнуть.В соцсети «ВКонтакте» у погибшей есть аккаунт, где она называет себя Натальей Борисовой и, по всей вероятности, на 3 года занижает свой возраст. Женщина выложила более полутысячи снимков. Россиянка много путешествовала, занималась горнолыжным спортом, любила светские мероприятия. Также она писала стихи, которые прикрепляла к своим фотографиям.Наталья давно перебралась в Москву, где занималась оказанием эскорт-услуг. В Доминиканскую Республику она приехала на отдых с девушками, которые работали вместе с ней.В социальных сетях Наталья действительно не отличалась скромностью. Погибшая любила публиковать провокационные фотографии, которые демонстрировали её большую грудь и длинные ноги. Наталья много путешествовала, любила кататься на лыжах, ходила по дорогим ресторанам и вела активный образ жизни. Погибшая писала стихи о потерянной любви и делилась ими с друзьями.Изменения во внешности девушки произошли буквально за три года. Из скромной девушки, которая предпочитала более элегантный стиль в одежде, погибшая превратилась в настоящую хищницу. О причинах остаётся только догадываться, но, по всей видимости, Наталья так и не смогла пережить потерю близких ей людей, о которых писала в своих стихотворениях.

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