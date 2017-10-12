Лика Кавжарадзе: известная грузинская актриса обнаружена мертвой в своей квартире





Известная грузинская актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в принадлежащей ей квартире в столице Грузии, сообщает Joinfo.ua.

Сердечный приступ или самоубийство?

Как сообщает МВД Грузии, по предварительной информации, смерть актрисы наступила в результате сердечного приступа. Вместе с тем, правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК Грузии "Доведение до самоубийства", отказавшись при этом как-либо комментировать этот факт для прессы.





На счету Лики Кавжарадзе роли в более двух десятков фильмов, наиболее известной из которых является знаменитая картина Тенгиза Абуладзе "Древо желания", получившего призы на престижных международных кинофестивалях.

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