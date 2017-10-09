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Убийцей Вороненкова оказался экс-муж Максаковой – ГПУ


Убийцей Вороненкова оказался экс-муж Максаковой – ГПУ

Генеральная прокуратура Украины назвала имя убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - им оказался бывший муж Марии Максаковой – вдовы убитого Вороненкова, передает Joinfo.ua.


Дело передается в суд


Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уголовное дело в отношении подозреваемых и в том числе организаторов, передается в суд.


Украинской прокуратурой было установлено, что фактическим заказчиком убийства оказался криминальный авторитет Владимир Тюрин. Тюрин является россиянином, родился он в 1958 году и был ранее судим за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство.



Убийцей Вороненкова оказался экс-муж Максаковой – ГПУ

"Заказчик имел личный мотив убийства — 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", — уточнил Луценко.


По словам Луценко, убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.



Убийцей Вороненкова оказался экс-муж Максаковой – ГПУ

"Следствие установило, что это убийство — заказное", — добавил Луценко.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года.


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