В Днепре произошла перестрелка: один человек убит и двое ранены





В недостройке города Днепр по улице Ивана Акинфьева произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и двое человек ранены, передает Joinfo.ua.

Подробности инцидента

Сегодня примерно в 10 часов утра в отделение полиции поступило сообщение о том, что из недостроя раздаются звуки стрельбы. Когда оперативники приехали на место вызова, они обнаружили там один труп. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

На месте инцидента были обнаружены 10 гильз калибром 9мм.



В городе и области объявлен план "Сирена", идут поиски злоумышленника.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что вчера на полтавском пляже произошла стрельба - погиб мужчина и ранен ребенок.

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