Пожар в центре Киева унес уже три человеческие жизни

Сегодня в Шевченковском районе Киева произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, прибывшие на место спасатели начали тут же тушить пожар, передает Joinfo.ua.
Жертвами пожара оказалось три человека, один из которых выпрыгнул из окна объятой огнем квартиры, - сообщила спикер ГосЧС Светлана Водолага. Еще двое были обнаружены в квартире.
«Спасатели долго не могли попасть в квартиры из-за бронированных дверей, долго устанавливали автолестницу. В квартире обнаружили тела еще двух человек, их личности устанавливаются. Пожар пока локализован, но не ликвидирован. Работают 4 единицы основной и спецтехники и около 20 человек личного состава», – сообщила она.
По словам соседей, в этой квартире жила женщина-инвалид, которая взяла к себе на проживание квартирантов.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле. К счастью в этом случае пострадавших не оказалось.