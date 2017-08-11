Пожар в центре Киева унес уже три человеческие жизни





Сегодня в Шевченковском районе Киева произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки, прибывшие на место спасатели начали тут же тушить пожар, передает Joinfo.ua.

Пожар унес три жизни

Жертвами пожара оказалось три человека, один из которых выпрыгнул из окна объятой огнем квартиры, - сообщила спикер ГосЧС Светлана Водолага. Еще двое были обнаружены в квартире.

«Спасатели долго не могли попасть в квартиры из-за бронированных дверей, долго устанавливали автолестницу. В квартире обнаружили тела еще двух человек, их личности устанавливаются. Пожар пока локализован, но не ликвидирован. Работают 4 единицы основной и спецтехники и около 20 человек личного состава», – сообщила она.





По словам соседей, в этой квартире жила женщина-инвалид, которая взяла к себе на проживание квартирантов.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно отдых 200 россиян на турецком курорте нарушил пожар в отеле. К счастью в этом случае пострадавших не оказалось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264979-news.html