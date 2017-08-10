Это надо видеть: в странной крымской находке рассмотрели "инопланетного" ребенка





Археологи проводили раскопки в Крыму и нашли кое-что невероятное, окрестив находку «могилой инопланетянина». Участникам экспедиции посчастливилось откопать древнейшие человеческие останки, которые, возможно, изменят мнения историков, передает Joinfo.ua.

Воины или древние боги?

Археологи предполагают, что ребенку было где-то около полтора года. Его череп абсолютно не похож на современный. Черепная коробка находки вытянутая и деформированная, что дает археологам возможность размышлять о происхождении и жизни ребенка. Ученые предполагают, что дитя должно было стать воином, защитником Боспорского государства.





«Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса», - говорят археологи, но это всего лишь предположения.



О чем говорят повреждения черепа

Также говорят, если черепная коробка деформирована, значит человек был склонен к агрессии. Например, сарматы, у которых деформация черепа была сильно распространена, являлись агрессивными и склонными к войнам.

Рядом с останками тела археологи также нашли лепной сосуд, мелкие бусины пастового стекла и браслет медного сплава. Кроме того, в слое захоронения были найдены элементы от I века до н. э. по III век н. э.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что китайские археологи нашли окаменелые останки 6-метрового крокодила-людоеда.

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