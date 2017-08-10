В Лондоне неизвестный толкнул женщину с тротуара прямо под колеса авто





В Лондоне неизвестный мужчина проходя мимо женщины, которая шла по тротуару, по непонятной причине толкнул ее на проезжую часть. Преступника британская полиция объявила в розыск, передает Joinfo.ua.

Как это было

Камеры наблюдения зафиксировали данный инцидент и лишь благодаря реакции водителя женщина не оказалась под колесами автомобиля, когда мимо проходивший мужчина просто напросто толкнул ее.

Полиция сообщила, что женщина получила незначительные травмы в результате падения.



«Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.

Как рассказали стражи порядка, 15 минутами позже по мосту пробежал этот же человек. А когда жертва попыталась начать с ним разговор, он ее просто не узнал.

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