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В Лондоне неизвестный толкнул женщину с тротуара прямо под колеса авто


В Лондоне неизвестный толкнул женщину с тротуара прямо под колеса авто

В Лондоне неизвестный мужчина проходя мимо женщины, которая шла по тротуару, по непонятной причине толкнул ее на проезжую часть. Преступника британская полиция объявила в розыск, передает Joinfo.ua.


Как это было


Камеры наблюдения зафиксировали данный инцидент и лишь благодаря реакции водителя женщина не оказалась под колесами автомобиля, когда мимо проходивший мужчина просто напросто толкнул ее.


Полиция сообщила, что женщина получила незначительные травмы в результате падения.


«Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.


Как рассказали стражи порядка, 15 минутами позже по мосту пробежал этот же человек. А когда жертва попыталась начать с ним разговор, он ее просто не узнал.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам прочесть статью о том, как в Англии пассажир попытался выйти из самолета прямо на лету


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264783-news.html
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