Видео с огромным НЛО снял пассажир самолета





В Сети опубликован видеоролик, на котором запечатлен НЛО внушительных размеров в небе. Сообщается, что летающую тарелку снял некий неизвестный пассажир самолета, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми. Ранее СМИ сообщали о появлении странного летающего объекта в Канаде.

В Сети обрел популярность видеоролик, на котором виден огромный НЛО в виде юлы. Правда, не совсем ясно, настоящее ли это видео. Возможно, видеозапись является фейком какого-то любителя розыгрышей.

Если присмотреться к кадрам видеозаписи, объект на видео имеет внушительные размеры. Его скорость - около 1 тысячи км/час.





А ранее треугольный НЛО, который летел со стремительной скоростью на высоте около 300 километров, сумели зафиксировать камеры МКС.

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